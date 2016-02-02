修正-金属期市：期铜走低，盘中受空头回补推动上扬

(更正：因译文有误，第10段三个月期铝的报价单位应为“每吨”，非“每桶”。)

* 矿商开始削减铜供应

* 供应收紧的预期提振锌价

* LME数据显示，个别企业持有大量铅仓单

路透伦敦2月2日 - 期铜周二盘中触及四周高位，因在中国农历新年假期前，对铜价走低的押注被出脱。但铜价稍后回落，因市场焦点重新回到供应过剩和最大消费国中国需求增长疲弱上面。

指标LME三个月期铜 收跌0.3%，报每吨4,548美元，稍早触及1月7日以来最高4,628美元。

交易商和基金在下周一开始的长达一周的中国农历新年假期前回补空头头寸，据称这是铜价稍早上扬的背后动因。

“铜市的整体状况利空，”巴克莱的商品分析师Dane Davis表示。

“中国假期意味着整个国家停运。对于如何解读2月的价格波动我会慎之又慎，因为我们真的不知道基本面将会发生怎样的变化。”

分析师称，去年中国铜需求增长放缓至约2%，今年不可能有大的改善。中国占全球约2,200万吨铜消费的近一半。

中国官方数据显示，1月制造业活动萎缩速度为近三年半以来最快，暗示2016年初经济成长疲弱。

去年矿业巨擘嘉能可 、美国自由港麦克默伦铜金矿公司 和波兰的KGHM 均宣布计划暂停部分铜矿的生产。

但需要进一步减产才能使市场向供需平衡的方向靠近。

三个月期铝 下跌1.3%，报每吨1,501美元。

三个月期锌 收涨1.6%，报每吨1,674美元，稍早触及两个月高位1,685.50美元，因市场消化供应收紧。锌价自1月12日以来累积攀升逾15%。

有关美国大型锌生产商Horsehead Holding已申请破产保护的消息也扶助提振锌市人气。

三个月期铅 上扬1.3%，报每吨1,755美元。个别企业持有大量LME仓单的情况引发供应担忧，推升铅价升至四周高位1,770美元。

LME数据显示，一家企业持有30-40%的铅仓单，另一家持有50-80%的仓单。

三个月期镍 下跌0.7%，报每吨8,400美元。三个月期锡 挫0.2%，报每吨14,775美元。(完)

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