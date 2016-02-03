金属期市：伦铜脱离四周高位下跌，空头回补带动的涨势消退

决策者和分析师表示，随着金融市场波动和通缩疑虑引发对央行履行职责能力的新的质疑，全球利率可能降至更低水平，然后才会上升。

主要汽车厂商周二表示，美国1月汽车销售情况好于预期，较低的汽油价格、宽松的信贷以及温和的经济成长继续令汽车行业受益。

在中央经济工作会议明确去库存为今年五大任务之一后，中国房地产迎来新年首个利好。央行最新宣布，不限购城市居民首套房贷首付比例最低可降至二成，这将降低居民购房杠杆，扩大购买力，为楼市销售加油添火。 (完)

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