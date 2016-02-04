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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 09:56 BJT

金属期市：伦铜触及一个月新高，中国春节假期到来前空头回补

美国供应管理协会(ISM)1月非制造业采购经理人指数(PMI)降至2014年2月来最低，说明第一季伊始经济增长进一步走软，同时就业市场仍具韧性。

周三出炉的企业活动调查显示，2016年伊始全球经济增长基调疲弱，鉴于通胀仍处于低位，各国央行料面临维持宽松货币政策的压力。

中国人民银行研究局局长陆磊执笔的报告称，总体看中国短期内经济仍将延续下行走势，季度增速波动较大，全年可能在6.5%左右。货币政策空间较小,因降息降准会促使资金流向高风险资产，且在美联储加息背景下进一步放松货币政策有可能加大资本流出的压力等。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/杜明霞；审校　许娜/戴素萍)

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