金属期市：期锌和期铅触三个月高位，因美元下跌提振金属价格

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
* 美元疲弱扶助支撑金属价格短期内反弹
* 美国上周初请失业金人口增长超过预期
路透伦敦2月4日 - 期锌周四攀升至逾三个月来最高水平，因担心可能出现供应短缺，美元受美国经济忧虑拖累下跌，提振了期铜和其它工业金属价格。
投资者在中国的农历新年假日到来前争相出脱空头头寸，金属价格受到提振。
去年底关闭了一些大型锌矿，美国制造商Horsehead本周申请破产，这些加重了对供应趋紧的担忧。
伦敦金属交易商(LME)三个月指标期锌 飙涨至每吨1,728美元的10月29日以来最高价位，之后涨幅缩小，收于每吨1,715美元，上涨1.1%。
期锌是今年LME表现最好的金属，今年迄今已上涨近7%。
LME期铅 上涨0.5%，收于每吨1,803美元，此前触及1,829美元的10月15日以来最高价。
其它金属也反弹，因美元指数 急挫至三个月低位，令以美元计价的金属对美国以外的买家更具吸引力。
基本金属的涨势可能会逐渐消退，Capital Economics资深商品经济学家Caroline Bain称。
“尽管我们看好下半年的前景，但可能会是空欢喜一场，基本面还没有真正转好，目前的走势基本是受人气驱动，况且美国利率还存在不确定性，”他称。
LME期铜 收涨1.1%，报每吨4,687美元，前一交易日上涨1.9%，今日日高见4,720美元，为1月4日以来的最高价。
LME期铝 收涨0.6%，报每吨1,534.50美元，盘中触及12月29日以来最高的1,545美元。
期锡 攀升0.8%，收报15,000美元，期镍 收涨0.2%，报8,535美元。 (完)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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