金属期市：期镍跌至逾12年最低后反弹，期锡飙涨

* 中国市场因农历新年假期闭市

* 期镍受供应过剩、减产不足重压

* 期锡急升至三个月高位，因止损单被触动

路透伦敦2月8日 - 期镍周一触及逾12年最低位后反弹，大多数其他工业金属也上涨，因美元下跌和来自中国的卖压减弱。

伦敦的一位交易员称，市场受助于中国因农历新年节日闭市，因基金的卖盘减少，基金的看空押注一直重压市场。

“金属市场显现出企稳的迹象，来自中国的卖盘缺席，我们有理由认为市场将略微走高，但没有过度看多，”该交易员称。

上海期货交易所因节日闭市，2月15日将重新开市。

给金属价格提供支撑的还有美元，美元兑日圆跌至15个月低位，美元兑一篮子货币 也下跌，令以美元计价的商品对美国以外的买家来说更便宜。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收涨0.9%，报每吨8,230美元，稍早急跌3.2%，至2003年4月以来最低的每吨7,900美元。

一位交易员称，LME期锡急升，因触及了预先设置的买入目标，强迫持有空头的投资者出脱手中头寸。

三个月期锡 触及去年10月以来最高的每吨15,950美元，后消减涨幅，收报15,675美元，急升3.5%，只有557口合约进行了交易。

三个月期铜 是LME唯一走低的金属，下跌0.4%，报每吨4,610美元，扩大了前一交易日的跌幅，上周四曾触及4,720美元的一个月高位。