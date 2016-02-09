金属期市：期铜触及两周低位，因对经济成长的担忧打击人气

* 股市下跌加重了对全球经济的焦虑

* 中国农历新年假期，此间市场交易量下滑

* 中国商品基金累积期铜多头头寸－花旗

路透伦敦2月9日 - 期铜价格周二跌至两周低位，因股市下跌打击了经济成长信心。市场交易量因中国假日而下滑，市场等待中国需求前景的线索。

指标期铜 收跌2.2%，报每吨4,508美元，稍早触及4,467美元的盘中低位。

交易员称，股市下跌被认为是全球经济出现问题的一个迹象。他们还称，纽约市场开盘后卖盘加速。

全球股市 下跌1%，跟随周一欧美股市跌势，亚洲股市录得的跌幅最大。

中国从周一开始为期一周的农历新年假日。

“我们等着看看(中国)假日后会发生什么，”麦格理银行(Macquarie Bank)分析师Vivienne Lloyd称，“我们在等待矿商的生产报告，应该很有意思。”

花旗报告称，中国的商品基金累积了上海期货交易所期铜的多头头寸，这提振了铜价。

三个月期铝 下跌1.3%，报每吨1,483美元，期铅 下跌 0.7%，报1,811.5美元，期镍 下跌1.7%，报8,090美元。