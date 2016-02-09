金属期市：期铜触及两周低位，因对经济成长的担忧打击人气

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
* 股市下跌加重了对全球经济的焦虑
* 中国农历新年假期，此间市场交易量下滑
* 中国商品基金累积期铜多头头寸－花旗
路透伦敦2月9日 - 期铜价格周二跌至两周低位，因股市下跌打击了经济成长信心。市场交易量因中国假日而下滑，市场等待中国需求前景的线索。
指标期铜 收跌2.2%，报每吨4,508美元，稍早触及4,467美元的盘中低位。
交易员称，股市下跌被认为是全球经济出现问题的一个迹象。他们还称，纽约市场开盘后卖盘加速。
全球股市 下跌1%，跟随周一欧美股市跌势，亚洲股市录得的跌幅最大。
中国从周一开始为期一周的农历新年假日。
“我们等着看看(中国)假日后会发生什么，”麦格理银行(Macquarie Bank)分析师Vivienne Lloyd称，“我们在等待矿商的生产报告，应该很有意思。”
花旗报告称，中国的商品基金累积了上海期货交易所期铜的多头头寸，这提振了铜价。
三个月期铝 下跌1.3%，报每吨1,483美元，期铅 下跌 0.7%，报1,811.5美元，期镍 下跌1.7%，报8,090美元。
期锌 下跌2.3%，报每吨1,682美元，盘中稍早触及三个月高位1,767美元，期锡 上涨0.2%，报15,710美元，稍早触及去年10月底以来最高的16,045美元，因担忧库存和供应减少。(完)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。