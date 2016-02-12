金属期市：期铜走坚，但仍可能创下一个月来单周最大跌幅

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周四继续在国会出席听证会，她再次强调，鉴于全球股市下跌加剧，决策者没有为政策正常化“预先制定政策路径”。
受大宗商品价格下挫拖累，全球矿企力拓 2015年出现净亏，并因前景严峻而取消了稳定甚至提高分红的承诺。
瑞士矿业和交易公司嘉能可 预售5亿美元贵金属，向减债进一步贡献力量；并加大石油减产，因油价进一步下跌。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/王丽鑫；审校 张涛/许娜)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。