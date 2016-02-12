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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 09:35 BJT

金属期市：期铜走坚，但仍可能创下一个月来单周最大跌幅

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周四继续在国会出席听证会，她再次强调，鉴于全球股市下跌加剧，决策者没有为政策正常化“预先制定政策路径”。

受大宗商品价格下挫拖累，全球矿企力拓 2015年出现净亏，并因前景严峻而取消了稳定甚至提高分红的承诺。

瑞士矿业和交易公司嘉能可 预售5亿美元贵金属，向减债进一步贡献力量；并加大石油减产，因油价进一步下跌。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/王丽鑫；审校 张涛/许娜)

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