金属期市：期铜和期镍收高，受中国刺激举措预期推动

路透伦敦2月15日 - 期铜和期镍周一上涨，因中国贸易数据逊于预期，激发了推出更多刺激举措的期望。

油价守住近期涨幅，对金属价格也有帮助，而人民币创2005年汇改来最大单日涨幅。人民币走强降低了中国对外输出通缩的风险。

法国兴业银行分析师Robin Bhar表示，“市场趋于平静。中国贸易数据...可能助燃了对刺激举措的期望。”

伦敦金属交易所(LME)期铜 收涨1.4%，报每吨4,562美元，上周下跌逾2%。

期镍 上涨5.6%至每吨8,260美元，扭转了上周逾4%的跌势，当时价格跌至13年来的低点。

三个月期铅 收低1%至1,831美元，盘中触1,865美元，为7月来最高，期锌 收跌1.2%，至每吨1,685美元。