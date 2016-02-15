金属期市：期铜和期镍收高，受中国刺激举措预期推动

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透伦敦2月15日 - 期铜和期镍周一上涨，因中国贸易数据逊于预期，激发了推出更多刺激举措的期望。
油价守住近期涨幅，对金属价格也有帮助，而人民币创2005年汇改来最大单日涨幅。人民币走强降低了中国对外输出通缩的风险。
法国兴业银行分析师Robin Bhar表示，“市场趋于平静。中国贸易数据...可能助燃了对刺激举措的期望。”
伦敦金属交易所(LME)期铜 收涨1.4%，报每吨4,562美元，上周下跌逾2%。
期镍 上涨5.6%至每吨8,260美元，扭转了上周逾4%的跌势，当时价格跌至13年来的低点。
三个月期铅 收低1%至1,831美元，盘中触1,865美元，为7月来最高，期锌 收跌1.2%，至每吨1,685美元。
期锡 收低0.6%至15,305美元，期铝 收涨0.7 %，报1,511美元，周一稍早触及2月5来的高点1,525美元。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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