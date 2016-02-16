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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 10:20 BJT

金属期市：伦铜走高，寄望中国将出台新的刺激措施

中国总理李克强周一表示，全球经济、特别是各国股市急剧下跌，给中国经济带来很大的挑战和新的不确定因素。

国际铅锌研究小组(ILZSG)周一公布的数据显示，12月全球锌市供给缺口扩大至2.54万吨，11月则为缺口2万吨。

数据还显示，12月全球铅市供应过剩2.76万吨，11月上修为过剩6,800吨。

美国穆迪投资服务公司(Moody's)将英美资源集团 债券评级进一步下调至“垃圾级”，指因大宗商品市场形势恶化、及对该公司需要多长时间才能削减债务的疑虑。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/许娜；审校 张若琪/李春喜)

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