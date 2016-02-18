金属期市：伦铜持稳，全球成长疑虑抵消油价大涨的提振作用

期锌 上涨1.5%，此前本周库存大幅增加一度令价格承压，期铅 也扳回部分周三的跌幅，周三时因LME库存跳增而下挫3%。

美国1月工业生产增幅为14个月来最大，因制造业和公用事业产出增长，这是美国经济在今年初重拾动能的最新迹象。

美国原油期货周四亚洲盘初一度上涨3%，此前伊朗表示支持俄罗斯与沙特牵头达成的石油产量冻结计划。