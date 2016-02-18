金属期市：伦铜持稳，全球成长疑虑抵消油价大涨的提振作用

金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
期锌 上涨1.5%，此前本周库存大幅增加一度令价格承压，期铅 也扳回部分周三的跌幅，周三时因LME库存跳增而下挫3%。
美国1月工业生产增幅为14个月来最大，因制造业和公用事业产出增长，这是美国经济在今年初重拾动能的最新迹象。
美国原油期货周四亚洲盘初一度上涨3%，此前伊朗表示支持俄罗斯与沙特牵头达成的石油产量冻结计划。
瑞士矿业和交易公司嘉能可 为其短期债务寻求再融资，并已获得了84亿美元融资承诺，股价周三一度大涨12%。(完)
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。