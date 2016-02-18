金属期市：伦铜小跌，因市场担心中国需求

标题新闻：美国官员称，迹象显示朝鲜可能在准备未来数日或数周进行新的ICBM导弹发射测试
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* 目前金属价格较易上行-Triland
* 铅库存增加重压价格
路透伦敦2月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周四下跌，因尽管预计中国将采取更多货币刺激政策，市场仍对中国需求感到紧张，但油价和股市上涨帮助限制了跌幅。
指标期铜 收盘没有成交，最后买入价下跌0.3%，报每吨4,575美元。
布兰特油价 维持在大约每桶35美元，此前伊朗欢迎俄罗斯和沙特之间达成的冻结产量协议，且有一份行业报告显示，美国原油库存意外下降。
主要消费国中国的需求跟随经济增长放缓。虽然进口数据有一些改善，但对中国未来需求的信心仍低迷。
“我预计价格将走高，风险意愿在恢复，从股市走高可以体现出来，我们预计中国将出台更多货币刺激措施，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称。
“目前金属总体上较易上行，因股市反弹，预计中国政府将采取刺激措施，从而提振金属需求，”Triland在公告中称。
LME期铝 下跌0.1%，收报每吨1,517美元，期锌 上涨3%，报每吨1,697美元。
期铅 下跌0.6%，报每吨1,725美元。LME授权仓库铅库存本周增加逾10%，至206,075吨，重压价格。
期锡 下滑0.6%，报每吨15,605美元，期镍 下跌0.6%，报8,350美元。(完)
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* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的