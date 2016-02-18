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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 01:36 BJT

金属期市：伦铜小跌，因市场担心中国需求

* 目前金属价格较易上行-Triland

* 铅库存增加重压价格

路透伦敦2月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周四下跌，因尽管预计中国将采取更多货币刺激政策，市场仍对中国需求感到紧张，但油价和股市上涨帮助限制了跌幅。

指标期铜 收盘没有成交，最后买入价下跌0.3%，报每吨4,575美元。

布兰特油价 维持在大约每桶35美元，此前伊朗欢迎俄罗斯和沙特之间达成的冻结产量协议，且有一份行业报告显示，美国原油库存意外下降。

主要消费国中国的需求跟随经济增长放缓。虽然进口数据有一些改善，但对中国未来需求的信心仍低迷。

“我预计价格将走高，风险意愿在恢复，从股市走高可以体现出来，我们预计中国将出台更多货币刺激措施，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称。

“目前金属总体上较易上行，因股市反弹，预计中国政府将采取刺激措施，从而提振金属需求，”Triland在公告中称。

LME期铝 下跌0.1%，收报每吨1,517美元，期锌 上涨3%，报每吨1,697美元。

期铅 下跌0.6%，报每吨1,725美元。LME授权仓库铅库存本周增加逾10%，至206,075吨，重压价格。

期锡 下滑0.6%，报每吨15,605美元，期镍 下跌0.6%，报8,350美元。(完)

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