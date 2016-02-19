金属期市：伦铜料录得五周来第四次周线上涨，受低接买盘支撑

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
期镍反弹6%，是本周表现最好的基本金属，因中国买家在春节镍价大跌后寻求增加进口用于融资交易。
美国上周初请失业金人口意外减少，表明美国就业市场状况依然强劲，美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内升息的可能性犹存。
中国环保部部长陈吉宁表示，过去不守环保法在中国是一个突出问题，一是过去的环保法太软，二是确实存在地方干预问题。“今年要继续加大环保执法力度。”
国际镍业研究组织(INSG)周四公布的数据显示，全球镍市2015年连续第四年供应过剩，产量较需求多出80,700吨。
巴西淡水河谷 铁矿石、镍、铜、钴和黄金产量均创纪录，因该公司寻求通过增产来扩大市场份额，以应对全球金属价格重挫的冲击。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/许娜；审校 王丽鑫/戴素萍)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。