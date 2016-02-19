金属期市：伦铜料录得五周来第四次周线上涨，受低接买盘支撑

期镍反弹6%，是本周表现最好的基本金属，因中国买家在春节镍价大跌后寻求增加进口用于融资交易。

美国上周初请失业金人口意外减少，表明美国就业市场状况依然强劲，美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内升息的可能性犹存。

中国环保部部长陈吉宁表示，过去不守环保法在中国是一个突出问题，一是过去的环保法太软，二是确实存在地方干预问题。“今年要继续加大环保执法力度。”

国际镍业研究组织(INSG)周四公布的数据显示，全球镍市2015年连续第四年供应过剩，产量较需求多出80,700吨。

巴西淡水河谷 铁矿石、镍、铜、钴和黄金产量均创纪录，因该公司寻求通过增产来扩大市场份额，以应对全球金属价格重挫的冲击。(完)

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