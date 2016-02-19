金属期市：期铜和期锌劲升至近两周高位，因中国需求前景更光明

* LME锌未平仓合约增加，有进一步作多的空间

* 期镍本周攀升9%，创2014年5月来最大周度升幅

路透伦敦2月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜、期锌和期镍价格周五触及约两周最高水平，因中国需求增长前景更光明，且担心供应可能出现供应短缺。

期铜将录得五周内的第四周上涨，因交易员在低价时买入，在主要消费国中国进入更强劲需求季前，增加库存。

“有许多因素发挥了作用，表明我们处于市场底部，”VTB Capital商品研究主管Wiktor Bielski在谈到工业金属市场时称。

“基本面方面发生了改变，从供应过剩变成了供应短缺，美元处于高位，中国经济稳定下来和实施大规模货币刺激政策将提供帮助，”他称。

三个月期铜 触及每吨4,631.50美元的高位，为2月9日以来最高，后缩减涨幅，收涨1%，报4,621美元。

期铜本周上涨近3%，从1月15日触及的六年半低位4,318美元反弹。

期锌 大涨2.8%，收报每吨1,744.50美元，为自2月9日以来最高，此前有迹象显示，大型矿厂关闭可能导致供应短缺。

ICBC Standard Bank分析师Leon Westgate表示，LME锌未平仓合约自去年初的低点反弹，显示增加了新的多头。

“市场未平仓合约仍较2014年初的高位低了约24%，暗示有进一步作多的空间。”他在报告中指出。

期镍 急升2.7%，报收每吨8,575美元，为自2月4日以来最高。

期镍本周在基本金属市场表现最佳，上涨9%，因中国买家寻求达成融资交易而进口更多金属，此前在中国农历新年期间价格大幅下挫。这是期镍价格自2014年5月以来的最大周度涨幅。