金属期市：期锌触及四个月高位，因供应短缺忧虑加重

中国热股：国海证券早盘初跌停，其已与“萝卜章”全部事涉机构完成协商
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透伦敦2月22日 - 期锌价格周一飙涨至四个月高位，其它基本金属也上涨，因投资者的风险胃纳增加，他们同时也担心可能出现供应短缺。
投资者的买兴提振了工业金属，油价和股市也走高，全球最大金属消费国中国的股市上涨。
“今日市场人士的风险胃纳增加，从亚洲股市走势能看出来，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。
“大部分金属的供应收紧，锌市最为突出，然后是铜和铅，”他称。
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 盘中升至每吨1,790美元高位，为自10月23日以来最高水平，扩大了上周五的近3%的涨幅。
期锌在升至1,790美元200日移动均线切入位遇阻后回落，全天上涨2.1%，报每吨1,781美元。
澳大利亚和爱尔兰大型锌矿关闭后导致供应减少，但需求颇为健康，周一发布的数据显示，1月中国精炼锌进口锌飙升150%。
LME期铜 上涨1.6%，报每吨4,694美元，盘中触及2月4日来最高的4,701美元，扩大了前一交易日的涨幅。
期铝 收升1.6%，报每吨1,574美元，为10月16日以来最高。期铅 微跌0.1%，报1,728美元，期镍 攀升2.1%，报8,755美元。
期锡 下滑0.3%，报每吨15,730美元。根据一位公司股东透露，印尼主要锡炼厂PT Refined Bangka Tin已停产，其设施将报废。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
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