金属期市：期铜下滑，因中国需求忧虑重现

路透伦敦2月23日 - 期铜价格周二下滑，因中国股市下跌，央行下调人民币中间价，增加了对最大金属消费国中国经济和需求增长的担忧。
伦敦金属交易商指标期铜 收跌1%，报每吨4,645美元，周一曾触及两周高位4,701美元。
市场开盘前，中国人民银行(PBOC)将人民币兑美元 中间价设在6.5273元，较前一交易日下降0.17%。
中国股市下跌，因投资者的注意力转向3月召开的全国人民代表大会会议。
“对中国的一些利好情绪消逝，因为PBOC下调了人民币中间价，中国股市下跌，”中银国际大宗商品策略部主管付晓称，“这是我们看到商品市场有些回落的原因。”
澳洲矿业巨擘必和必拓 给市场增添了利空人气，该公司预计铜市场将在2020年前维持供应过剩局面。
期锡 收盘时没有成交，最后买价上涨1.9%，报每吨16,025美元，盘中一度涨至16,200美元，为去年10月中以来最高价，因有消息称，印尼锡炼厂PT Refined Bangka Tin (RBT)已停止冶炼业务，令市场供应不足的忧虑加重。
期铝 下跌1.7%，报1,547美元，盘中触及1,582美元的四个月高位。期锌 下跌2.4%，报每吨1,738美元，期铅 跌1%，报1,710美元，期镍 下滑1.7%，报8,610美元。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)