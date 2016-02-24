金属期市：期铜小幅下跌，因油价回落抑制风险偏好

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
上海期锡 逆势上涨0.9%，因此前价格下跌导致一印尼生产商停产，这限制了供应。
美国1月成屋销售意外上涨，达到六个月高位，是美国经济在全球增长放缓、金融市况收紧的背景下仍稳固增长的最新迹象。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二表示，全球金融市场近期低迷是否会对美国经济产生巨大影响，这一点目前还不清楚。此番讲话表明，(市场出现的)这个小插曲可能仍不会对美联储的计划产生太大影响。
“铝市场继续面临一代以来甚至历史上最悲观的基本面冲击，”高盛表示。
全球矿商必和必拓 财务长Peter Beaven周二表示，预计在这个十年结束时，铜市仍处于供应过剩状态。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 张涛/张荻)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。