金属期市：期铜小幅下跌，因油价回落抑制风险偏好

上海期锡 逆势上涨0.9%，因此前价格下跌导致一印尼生产商停产，这限制了供应。

美国1月成屋销售意外上涨，达到六个月高位，是美国经济在全球增长放缓、金融市况收紧的背景下仍稳固增长的最新迹象。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二表示，全球金融市场近期低迷是否会对美国经济产生巨大影响，这一点目前还不清楚。此番讲话表明，(市场出现的)这个小插曲可能仍不会对美联储的计划产生太大影响。

“铝市场继续面临一代以来甚至历史上最悲观的基本面冲击，”高盛表示。

全球矿商必和必拓 财务长Peter Beaven周二表示，预计在这个十年结束时，铜市仍处于供应过剩状态。(完)

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