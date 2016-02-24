金属期市：伦铜小跌，油价转跌打击冒险意愿

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
“我仍认为今年铜比其他大宗商品更脆弱。去年铜过剩，我认为今年将略微增加。”
全球矿业巨头必和必拓BHP Billiton 预计铜市将一直供应过剩，直至这个10年的末期。
0707 GMT，LME三个月期铜 微跌0.8%，报每吨4,610美元，由周一所及两周高点进一步回落。上日铜价下跌1%。
沪铜 收跌1.4%至每吨35,810元人民币(5,483美元)。
沪锡 逆势攀升0.3%，因价格下跌促使印尼生产商关停矿山以抑制供应。LME期锡 成交量较低，下跌1%，报每吨15,875美元。
高盛预计未来12个月全球铝价恶化，因中国将出口更多铝半成品。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/李春喜 审校 孙茉莉/高琦)
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑