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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 16:10 BJT

金属期市：伦铜小跌，油价转跌打击冒险意愿

“我仍认为今年铜比其他大宗商品更脆弱。去年铜过剩，我认为今年将略微增加。”

全球矿业巨头必和必拓BHP Billiton 预计铜市将一直供应过剩，直至这个10年的末期。

0707 GMT，LME三个月期铜 微跌0.8%，报每吨4,610美元，由周一所及两周高点进一步回落。上日铜价下跌1%。

沪铜 收跌1.4%至每吨35,810元人民币(5,483美元)。

沪锡 逆势攀升0.3%，因价格下跌促使印尼生产商关停矿山以抑制供应。LME期锡 成交量较低，下跌1%，报每吨15,875美元。

高盛预计未来12个月全球铝价恶化，因中国将出口更多铝半成品。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/李春喜 审校 孙茉莉/高琦)

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