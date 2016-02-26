金属期市：期铜触及三个月高位，此前美国发布强劲数据

路透伦敦2月26日 - 期铜价格周五飙升至逾三个月最高，因投资者寄望金属需求反弹，此前美国发布强于预期的经济数据，20国集团(G20)召开财经领导人会议。

工业金属市场上涨，和油市及股市一起走坚，投资者对全球经济处于困境的担忧退居次位。

美国1月消费者支出强劲增长，第四季经济增长率上修至1%，高于预期。

“金属在寻找进一步上涨的理由，这次是因为强劲的美国GDP数据，”Amalgamated Metal Trading亚太主管Richard Fu称。

“人气转变了，并且在改善，我猜测当前的走势将持续至4月或5月初，”他称。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收涨2.2%，报每吨4,705美元，盘中触及11月16日以来最高的4,771美元。铜价周四下跌0.8%。

金属市场没有理会美元走高。油价上涨，因交易商逆转了价格进一步下跌的押注。

股市上涨，因20国集团财长及央行官员出席在上海举行的会议，就如何提振受困的全球经济寻求共识。

中国总理李克强周五称，20国集团要加强宏观经济政策协调，G20成员国在制定本国宏观经济政策时，既要考虑促进自身增长，也要考虑外溢性影响，加强相互的沟通和协调，共同维护和促进国际金融市场稳定。

三个月期铝 收涨0.2%，报每吨1,560美元，盘中触及去年10月以来最高的1,583美元。

期锌 收涨1.6%，报1,758美元，期铅 收涨3.4%，报1,743美元，期锡 收盘持平于15,900美元，期镍 涨1.7%，报8,490美元。(完)

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