版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 02:02 BJT

金属期市：期铜上涨，因寄望中国采取进一步货币刺激措施

* 市场已经消化中国制造业数据疲弱

* 现在预计锌价持续反弹为时过早

路透伦敦3月1日 - 期铜价格周二上涨，因中国将采取更多促进经济增长举措的预期提振人气，尽管更多的数据显示，中国这个世界第二大经济体的经济继续放缓。

伦敦金属交易所指标期铜 收涨0.5%，报每吨4,716美元。

中国央行周一宣布下调存款准备金率，释放了约1,000亿美元的资金进入借贷市场。

调查显示，中国2月制造业萎缩，小规模公司裁员速度达到七年来最快。

“数据令人失望，但并不感到吃惊，大家都知道制造业疲弱，产能过剩。铜价没有对中国的数据作出反应，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke称。

市场的另一个焦点是美国供应协会对美国制造业进行的调查。该调查显示，美国2月制造业萎缩，但步伐慢于1月。该指数从1月的48.2上升至49.5，预估为48.5。

三个月期铝 基本持平，报1,572.5美元，周一收盘为1,573美元；期锌 上涨1.1%，报1,784美元。

期锌上周触及1,795美元的四个月高位，因预计减产和矿厂关闭可能导致供应收紧。

摩根大通分析师称，他们认为现在预计期锌将持续反弹还为时过早。

期铅 上涨1.4%，报每吨1,777美元，期锡上涨1.2%，报15,995美元，期镍 上涨2.2%，报每吨8,680美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐