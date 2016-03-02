金属期市：期铝和期锌升至去年10月以来最高，因乐观预期全球经济加速增长

* LME期铜触及去年11月16日以来最高

* 上海铜进口升水为三个月来最低

* 期锌将盘整，因中国库存充足－渣打

路透伦敦3月2日 - 期铜、期铝和期锌周三触及数月来最高，受助于全球经济将加速增长的乐观预期，及投机客追涨。

金融市场的风险意愿改善，全球股市和公债收益率走高，因投资者乐见美国民间就业岗位增加等强劲数据，工业金属也得益于此风险胃纳。

中国本周宣布下调存款准备金率及结构性改革措施，帮助房地产市场价格攀升，扶助提振了市场人气。

但一些分析师保持谨慎，认为一些金属的反弹是不成熟的，不会持续。

三个月期锌 攀升1.7%，收于每吨1,815美元，为去年10月中以来的最高价。

期锌是伦敦金属交易商(LME)今年表现最佳金属，上涨近13%，因大型矿厂关闭，预计将出现锌供应短缺。

“题材不错，但有一点不成熟，”麦格理分析师Vivienne Lloyd称，“考虑到美国实货需求仍疲弱，锌价将从现在水平略微回落。”

渣打也注意到，中国的锌库存增加，升水下降，表明需求疲弱。

LME期铜 收涨1.6%，报每吨4,790美元，为去年11月16日以来最高，扩大了前一交易日上涨0.5%的增幅。

LME期铜库存MCUSTX-TOTAL周三再次下跌，至190,750吨，为近14个月来最低。

交易员称，本周上海现货精炼铜进口升水跌至三个月最低，因需求下滑。

期铝 上涨1.1%，报每吨1,589美元，盘中触及去年10月16日以来最高1,595美元。

期锡 收涨1.3%，报每吨16,200美元，盘中触及去年10月9日以来最高的16,300美元，期铅 上涨2.3%，报1,817美元，期镍 攀升0.5%，报8,725美元。(完)

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