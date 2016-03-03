金属期市：期铜触及去年11月以来最高，因增长忧虑缓解

* 期锌前景取决于钢生产商的需求
* 供应短缺的忧虑将锡价推至七个月高位
路透伦敦3月3日 - 期铜价格周四触及逾三个月高位，受助于股市上涨，对全球经济增长前景信心增强和美元走低。
指标期铜 收高1.4%，报每吨4,856美元，盘中触及去年11月12日以来最高的4,848美元，但分析师对铜价进一步上涨的前景保持谨慎。
欧洲和美国股市近日反弹，因对美国经济的忧虑得到缓解。中国股市上涨的动力来自于货币政策放宽以及更多刺激举措的预期。
“将会进一步上涨，但有必要看见经济改善，不仅仅是中国，而是全球经济，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称，“风险来自于中国，如果有更多的数据显示经济放缓，那么中国股市和金属可能会再次承压。”
数据显示，美国非制造业2月扩张速度慢于1月，美元因此下跌，使得以美元计价的商品对非美国公司来说更便宜。
三个月期铝 下滑0.8%，报每吨1,577美元，盘中触及1,595.50美元的自去年10月中以来最高价。
期锌上涨1.5%，报1,843美元，期铅 攀升1.2%，报1,838美元。
“今年锌供应趋紧可能意味着市场今年会达到平衡，但这也取决于钢生产商的需求，而这些公司看似不太健康，”一位交易员称。
期锡 上涨1.7%，报每吨16,470美元，盘中触及16,580美元的七个月高位。对供应短缺的担忧以及库存下降最近数月推升锡价。
期镍 上涨3.1%，至三个月高位的9,000美元。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)