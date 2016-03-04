金属期市：期铜大涨3.5%至四个月高位，因美元下滑

* 基金买盘提振期铜录得逾四年最大周度升幅

* 期锡触及11个月高位

* 期铅创去年6月来最高

* 美国就业数据显示薪资下滑，美元走软

路透伦敦3月4日 - 期铜价格周五攀升至四个月高位，此前美国就业数据显示就业岗位强劲增长，但薪资下滑，美国提前升息的威胁减轻。

美国公布，上月非农就业岗位猛增24.2万，但平均时薪下滑0.03美元。

对美联储升息的担忧缓解，拖累美元指数 跌至两周低点，令以美元计价的金属对美国以外的买家更为便宜。

一交易商表示，这鼓励基金涌入买入期铜，并在期铜升穿关键水准后触动了预先设定的买单。

“升势动能令买入信号持续。几乎全是基金买盘，有空头回补，也有新的多头。”他表示。

指标三个月期铜 大涨3.5%，报每吨5,027美元，盘中触及11月5日来最高的5,059美元。本周期铜劲升近7%，为2011年12月来最大周度升幅。

工业金属受到全球股市走强、油价上涨和美元走软的提振。

投资人对3月5日开始的中国人大会议将宣布刺激经济活动新措施也抱持希望。

三个月期锌 升0.8%，收报五个月高位1,857美元。

期镍 上涨3.8%，至三个月高位的9,340美元，为11月17日来最高。期铅 攀升1.5%，报1,866美元，盘中升至去年6月11日以来最高的1,883美元。

三个月期铝 涨0.6%，报1,587美元，三个月期锡 劲扬3.2%，报17,000美元的11个月高位。(完)

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