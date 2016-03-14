更正-金属期市：期铝触及三周低位，因中国数据喜忧参半和美元走强

(更正：因译文有误，文中第八段应为“LME期铜 收跌0.5%”非“LME期铝”。)

* 美元在美国和日本央行政策会议前走强

* 中国固定资产投资超过预期

* 上周铜市投机客增加看涨头寸

路透伦敦3月14日 - 期铝周一触及三周低位，期铜也走低，受累于美元走强和中国工业产出疲弱。

今年前两个月，中国工业产出增幅为全球金融危机以来最低水平，零售销售增速也为至少2015年5月以来最慢。

不过，固定资产投资高于预期，有迹象显示中国房地产市场反弹。

“中国的数据有些让人无所适从，因为工业生产数据非常疲弱，但固定资产投资却增长，”VTB Capital的商品研究部主管Wiktor Bielski表示。

LME三个月期铝 收跌1.2%，报每吨1,542.50美元，盘中触及2月19日以来最低1,536美元。

中国最大的铝生产商中国宏桥集团有限公司 报告去年铝产量急增36.8%，这是供应过剩的迹象，铝价因此遭受重创。

另外，美元指数 上扬，因投资者为日本央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周将举行的政策会议作准备。这也打压铝价。

LME期铜 收跌0.5%，报每吨4,946美元，3月4日触及四个月高位5,059美元，且上周五上扬1.6%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和货币基金经理最近一周增加纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货和期权净多头头寸至5月以来最高水平。

“这创造了修正的可能性，铜价可能因获利了结而承压，”德国商业银行在一份报告中称。

三个月期镍 收跌2.5%，报每吨8,610美元。

三个月期锌 收挫1%，报每吨1,785美元。三个月期铅 回落0.8%，收报每吨1,836美元。三个月期锡 下跌1.2%，收报每吨16,900美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金