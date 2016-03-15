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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 02:14 BJT

金属期市：期铜持稳，市场聚焦美联储利率决定和中国需求

* 市场聚焦美联储货币政策会议

* 分析师对过度乐观保持谨慎

* 需求仍不够强劲－麦格理

路透伦敦3月15日 - 期铜价格周二收盘持平，因美元走软抵消了对主要金属消费国--中国需求的持续担忧，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议前的不确定性。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收盘下跌1美分，报每吨4,945美元，从稍早触及的低位4,881.50美元反弹。

期铜价格在1月15日触及2009年5月以来最低4,318美元后，已经上涨约15%。

个别投资者持有大规模LME铜仓单和现货合约，导致供应吃紧，推高现货合约 较三个月合约升水周一升至每吨25美元之上的四个月高位，周二升水为约每吨约18美元。

分析师对中国需求增长过度乐观保持谨慎，中国占今年约2,200万吨全球需求的近一半。

“人们将密切关注上海仓库的库存数据，如果库存持续增加，对铜价而言将是非常利空的信号，”巴克莱金属分析师Dane Davis称。

美联储预计不会在周三结束的为期两天的会议上升息。

麦格理分析师称，基本面方面已经较去年12月和今年1月的极差状况有所改善。

三个月期铝 收跌1.5%，报每吨1,520美元，从去年11月触及的1,432.50美元六年半低位反弹，但供应过剩和中国出口预计仍限制涨幅。

期锌 收跌2.4%，报1,742美元。由于工厂关停，预计供应趋紧将使锌跑赢其它工业金属。

期锡 下跌0.2%，报16,855美元，锡镍 下跌0.6%，报8,555美元，期铅 下跌2.7%，报1,786美元。(完)

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(编译 刘静；审校 母红)

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