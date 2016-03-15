金属期市：期铜持稳，市场聚焦美联储利率决定和中国需求

《汇市简讯》美元/人民币中间价高于预期
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
* 市场聚焦美联储货币政策会议
* 分析师对过度乐观保持谨慎
* 需求仍不够强劲－麦格理
路透伦敦3月15日 - 期铜价格周二收盘持平，因美元走软抵消了对主要金属消费国--中国需求的持续担忧，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议前的不确定性。
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收盘下跌1美分，报每吨4,945美元，从稍早触及的低位4,881.50美元反弹。
期铜价格在1月15日触及2009年5月以来最低4,318美元后，已经上涨约15%。
个别投资者持有大规模LME铜仓单和现货合约，导致供应吃紧，推高现货合约 较三个月合约升水周一升至每吨25美元之上的四个月高位，周二升水为约每吨约18美元。
分析师对中国需求增长过度乐观保持谨慎，中国占今年约2,200万吨全球需求的近一半。
“人们将密切关注上海仓库的库存数据，如果库存持续增加，对铜价而言将是非常利空的信号，”巴克莱金属分析师Dane Davis称。
美联储预计不会在周三结束的为期两天的会议上升息。
麦格理分析师称，基本面方面已经较去年12月和今年1月的极差状况有所改善。
三个月期铝 收跌1.5%，报每吨1,520美元，从去年11月触及的1,432.50美元六年半低位反弹，但供应过剩和中国出口预计仍限制涨幅。
期锌 收跌2.4%，报1,742美元。由于工厂关停，预计供应趋紧将使锌跑赢其它工业金属。
期锡 下跌0.2%，报16,855美元，锡镍 下跌0.6%，报8,555美元，期铅 下跌2.7%，报1,786美元。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年1月18日—标普全球评级1月17日表示，正在征求意见的保险公司股权管理新规将会减缓中国保险行业的竞争、约束行业中存在的一些高风险行为，有利于现有保险公司运营。但对于一些可能需要寻找新股东并修改现有发展计划的保险公司而言，遵守新规可能会带来繁重的负担。 标普全球评级信用分析师陈优妮表示：“在行业经历了近年来的粗放式增长之后，如若监管机构能够按计划完善并推行该股权新规，抬高险资牌照的申请门槛，则资本蜂拥而至的问题可以得到缓解。”