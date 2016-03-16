金属期市：期铜下滑，美联储发布货币政策声明前市场交投谨慎

金属期市：期铜回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅
路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。
* 期铜陷于狭窄交投区间，美联储声明发布前气氛谨慎
* 聚集美联储1800GMT出炉的货币政策声明
路透伦敦3月16日 - 期铜周三下滑，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果即将公布，投资人保持谨慎态度。美联储预料将维持利率不变，但将暗示今年收紧政策的速度将有多快。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.2%，报每吨4,935美元，盘中交投在约50美分的狭窄区间内。
期铜在过去一个月上涨8%，但可能再次测试4,800美元支撑水准，除非中国实货买需的证据浮现。
“在进入第二季，实货买需应该增加，可能有一些补充库存，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar说，“但我们需要看到库存逆转，才可以真的认为价格有了坚实的支撑。”
投行SP Angel的Sergey Raevskiy表示，中国电网投资数据将给市场提供方向。“如果中国电网基建投资规模减少，对铜市而言则非常不利。”
三个月期铝 下跌0.7%，报每吨1,509美元，分析师称，期铝测试1,510美元的关键支撑位。
期铅 收低0.4%，报1,779美元。期锡 跌0.9%，报16,705美元，期锌 和期镍 上涨，分别升0.3%，报1,748美元和升0.4%，报8,590美元。(完)
路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。
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