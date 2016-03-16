金属期市：期铜下滑，美联储发布货币政策声明前市场交投谨慎

* 期铜陷于狭窄交投区间，美联储声明发布前气氛谨慎

* 聚集美联储1800GMT出炉的货币政策声明

路透伦敦3月16日 - 期铜周三下滑，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果即将公布，投资人保持谨慎态度。美联储预料将维持利率不变，但将暗示今年收紧政策的速度将有多快。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.2%，报每吨4,935美元，盘中交投在约50美分的狭窄区间内。

期铜在过去一个月上涨8%，但可能再次测试4,800美元支撑水准，除非中国实货买需的证据浮现。

“在进入第二季，实货买需应该增加，可能有一些补充库存，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar说，“但我们需要看到库存逆转，才可以真的认为价格有了坚实的支撑。”

投行SP Angel的Sergey Raevskiy表示，中国电网投资数据将给市场提供方向。“如果中国电网基建投资规模减少，对铜市而言则非常不利。”

三个月期铝 下跌0.7%，报每吨1,509美元，分析师称，期铝测试1,510美元的关键支撑位。