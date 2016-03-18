金属期市：期铜从四个月高位回落，因交易商锁定获利

* LME铜库存回落，上海期交所铜库存继续增加

* 市场从宏观因素中寻找走向线索

路透伦敦3月18日 - 期铜周五从四个月高位回落，因美联储利率前景更趋鸽派推动铜价上涨后，投资者锁定获利。不过，油价上涨和库存减少限制跌幅。

LME三个月期铜 收跌0.5%，报每吨5,042美元，盘中触及11月初以来最高5,131美元。

本周，铜价可能在过去五周中第四周上扬，年内迄今累计上涨超过8%。

分析师称，总的来看，铜市从油价上涨和美元走软等积极因素中寻找走势线索。

“近期美元走软、油价上涨，商品市场人气再度高涨，在一定程度上有些过分看重宏观因素，”渣打银行金属分析师Nicholas Snowdon表示。

另外，伦敦金属交易所(LME)仓库的实货库存下降也扶助支撑铜价。

“对中国而言，关键问题是第二季需求状况将发生怎样的转变，”Snowdon说，“很显然，库存大幅增加，这将抵消任何短期的需求增长。”

铜价跌幅受限，因有初步迹象显示，中国楼市复苏。房地产业是继电力行业之后中国第二大铜消费行业。

部分分析师谨慎认为，较长期而言，金属价格走势艰难，因全球需求不振和长期供应过剩。

三个月期铝 收跌0.5%，报每吨1,521美元。三个月期铅 回落1.3%，报每吨1,808美元。三个月期镍 挫2.8%，报每吨8,660美元。三个月期锡 下跌0.9%，报每吨16,900美元。

三个月期锌 逆势上扬0.9%，报每吨1,843美元。(完)

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