金属期市：期铜上涨，因库存减少及寄望中国需求增加

* 中国需求可能在未来几个月达到周期高位--分析师

* 现货铜较三个月期铜溢价达到去年8月以来最高

路透伦敦3月21日 - 期铜价格周一上涨，因库存下降和预期主要消费国--中国的需求增加，提振了市场人气，但美元上涨限制了铜价的涨幅。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 上涨0.5%，报每吨5,065美元。

中国2月精炼铜进口量较去年同期跳涨逾50%，达到32.8604万吨，分析师预计，由于季节性因素，中国未来几个月的进口需求将增加。

“金融投资者误读了中国需求前景，中国需求并没有他们想象得那么糟糕，市场人气有所改善，” Quantitative Commodity Research分析师Peter Fertig称。

“美国升息进度放缓的因素已经被市场消化，美元不太可能提供进一步支撑，”他称。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者上周称，今年升息0.5个百分点是合适的。之前的预期是今年升息一个百分点。

美元走强可能令以美元计价的商品对其它货币持有者来说更贵。

“随着进入月底和季度末，我预计价格将盘整，”VTB分析师Wiktor Bielski称。

LME铜库存自1月底以来减少超过35%，至逾15.5万吨。

近期，两笔大规模现货合约仓单可能令供应趋紧，推升现货铜合约 较三个月期铜合约 溢价达到每吨30美元之上，为去年8月以来最高。

三个月期铝 收低0.6%，报每吨1,512美元，期锌 涨1.7%，报1,875美元，稍早涨至五个月高位1,877.50美元。

期铅 涨1.1 %，报每吨1,828美元，期锡 持平于16,900美元，期镍 上涨1.2%，报8,765美元。(完)

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