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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 16:10 BJT

金属期市：伦铜小跌，因美联储升息担忧推高美元

0719GMT，伦敦三个月期铜 下滑0.2%至每吨5,052美元，削减上日0.5%的涨幅。铜价在5,000美元上方筑底，受到中国旺盛进口的支撑。

上海期铜 跌0.1%至每吨38,150元人民币。

伦铜库存<0#MCUSTX-LOC-GRD>降至逾一年低点，上海库存CU-STX-SGH则升至纪录高点，反映出中国仓储和持有成本低廉为伦敦铜价提供了支撑。

国际铜业研究组织(ICSG)在最新的月报中称，12月全球精炼铜市场供应短缺4.7万吨，11月时为短缺3.1万吨 。

美国2月成屋销售锐降，这对美国经济而言可能是一个令人担忧的迹象。美国经济原本似乎对全球经济下滑颇具韧性。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 刘秀红/张荻； 审校 高琦/李春喜)

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