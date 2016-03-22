金属期市：期铜持稳，静待有关中国需求的线索

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
* 季节性因素带动中国需求
* 不清除是否有其他因素带动需求
路透伦敦3月22日 - 期铜周二持稳，市场等待未来数月是否有迹象显示中国需求确实增强。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收平，报每吨5,065美元。期铜自1月中以来上涨约17%，因对中国需求的信心改善。
基金数周来买入铜。截至上周五，基金持有的铜净多头头寸上升至43,834口，或较上周35,170口增加近110万吨。
分析师表示，中国消费者补充库存和对中国需求上升支持市场部份乐观情绪。中国2月铜进口跳升逾50%，巩固了市场的乐观看法。
“这是一年季节性需求增强的时候，在每年的这个时候中国消费者通常较活跃。我们在看，铜市坚挺的势头可否保持至夏季，”Investec分析师Marc Elliot说。
“库存带来好坏不一的信息。”
LME铜库存近几周下降，而上海期货交易所监控的仓库铜库存增加。
“我们最新的中国铜调查显示，铜市有一些正面信号：终端用户需求开始显示从季节性疲弱中更明显的反弹，生产商计划增加生产率和补充铜库存，且整个行业链人气仍然正面，”麦格理在报告中说。
“不过，仍然未清楚需求增长是否不仅仅受季节性推动，但随着宏观数据正面，对需求反弹的预期似乎增强。”
三个月期铝 收跌0.7%，报每吨1,501美元，稍早触及2月12日来最低1,494美元。中国出口和预计未来数年供应过剩严重，预料将令期铝进一步承压。
三个月期锌 下滑0.1%，报每吨1,873美元。三个月期铅 收盘没有成交，买盘最后跌0.7%，报每吨1,815美元。
三个月期锡 大涨1.5%，报每吨17,150美元。三个月期镍 升0.3%，报每吨8,790美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿;审校 李军)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”