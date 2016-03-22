金属期市：期铜持稳，静待有关中国需求的线索

* 季节性因素带动中国需求

* 不清除是否有其他因素带动需求

路透伦敦3月22日 - 期铜周二持稳，市场等待未来数月是否有迹象显示中国需求确实增强。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收平，报每吨5,065美元。期铜自1月中以来上涨约17%，因对中国需求的信心改善。

基金数周来买入铜。截至上周五，基金持有的铜净多头头寸上升至43,834口，或较上周35,170口增加近110万吨。

分析师表示，中国消费者补充库存和对中国需求上升支持市场部份乐观情绪。中国2月铜进口跳升逾50%，巩固了市场的乐观看法。

“这是一年季节性需求增强的时候，在每年的这个时候中国消费者通常较活跃。我们在看，铜市坚挺的势头可否保持至夏季，”Investec分析师Marc Elliot说。

“库存带来好坏不一的信息。”

LME铜库存近几周下降，而上海期货交易所监控的仓库铜库存增加。

“我们最新的中国铜调查显示，铜市有一些正面信号：终端用户需求开始显示从季节性疲弱中更明显的反弹，生产商计划增加生产率和补充铜库存，且整个行业链人气仍然正面，”麦格理在报告中说。

“不过，仍然未清楚需求增长是否不仅仅受季节性推动，但随着宏观数据正面，对需求反弹的预期似乎增强。”

三个月期铝 收跌0.7%，报每吨1,501美元，稍早触及2月12日来最低1,494美元。中国出口和预计未来数年供应过剩严重，预料将令期铝进一步承压。

三个月期锌 下滑0.1%，报每吨1,873美元。三个月期铅 收盘没有成交，买盘最后跌0.7%，报每吨1,815美元。

三个月期锡 大涨1.5%，报每吨17,150美元。三个月期镍 升0.3%，报每吨8,790美元。(完)

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