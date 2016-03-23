金属期市：美元上涨令期铜承压下跌，期锡触及一年高位

港报财经评论：客满船仓勿挤进，热门交易莫乱追--信报1月19日
恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。
* 美元上涨令基本金属承压，因投资人获利了结
* 复活节前市场交投清淡
* 期锡上涨，因供应紧张
路透伦敦3月23日 - 期铜周三下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的鹰派言论带动美元上涨，从而向期铜施压，且因投资者对铜价涨势获利了结。
多数金属成交量较平常低，因投资者在复活节假期前不愿建仓，且在周二比利时炸弹袭击后保持谨慎态度。
费城和芝加哥联储总裁支持美国再次加息的言论，提振美元上涨。美元走坚，向金属市场施压，因美元计价的商品对美国以外的买家来说更昂贵。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌2.3%，报每吨4,949美元。
交易商和分析师称，美国加息幅度和时机的不确定性，促使投资者获利了结。
“我们开始看到由美元下跌带动的升势减弱，它开始打压所有商品市场，尤其是铜，”Barclays Capital金属分析师Dane Davis说。
三个月期铝 收跌1.4%，报每吨1,479.50美元，为2月中来最低。
但三个月期锡 大涨1.1%，报每吨17,340美元，为一年来最高水准，因锡供应收紧。LME监督的仓库锡库存为4,400吨，以预计今年350,000吨的消费量计算，这库存规模不够一星期的锡消费。韩国一直在买进锡，用于生产半导体。
三个月期锌 跌2%，报每吨1,836美元。三个月期铅 跌2%，报报每吨1,779.50美元。三个月期镍 下滑1.1%，报每吨8,695美元。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿;审校 李军)
恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。
路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减 少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/19 沪 德创环保 732177 5,050 3.60 22.97 民生证券 1/23 1/19 深 盐津铺子 002847 3,100 9.14 22.99 西部证券 1/23 1/19 深 英联股份 002846 3,000 8.33 22.96 国海证券 1/23 1/20 沪 镇海股份 603637 *2,557.63 *13.86 *22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 *9.40 *