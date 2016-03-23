金属期市：美元上涨令期铜承压下跌，期锡触及一年高位

* 美元上涨令基本金属承压，因投资人获利了结

* 复活节前市场交投清淡

* 期锡上涨，因供应紧张

路透伦敦3月23日 - 期铜周三下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的鹰派言论带动美元上涨，从而向期铜施压，且因投资者对铜价涨势获利了结。

多数金属成交量较平常低，因投资者在复活节假期前不愿建仓，且在周二比利时炸弹袭击后保持谨慎态度。

费城和芝加哥联储总裁支持美国再次加息的言论，提振美元上涨。美元走坚，向金属市场施压，因美元计价的商品对美国以外的买家来说更昂贵。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌2.3%，报每吨4,949美元。

交易商和分析师称，美国加息幅度和时机的不确定性，促使投资者获利了结。

“我们开始看到由美元下跌带动的升势减弱，它开始打压所有商品市场，尤其是铜，”Barclays Capital金属分析师Dane Davis说。

三个月期铝 收跌1.4%，报每吨1,479.50美元，为2月中来最低。

但三个月期锡 大涨1.1%，报每吨17,340美元，为一年来最高水准，因锡供应收紧。LME监督的仓库锡库存为4,400吨，以预计今年350,000吨的消费量计算，这库存规模不够一星期的锡消费。韩国一直在买进锡，用于生产半导体。

三个月期锌 跌2%，报每吨1,836美元。三个月期铅 跌2%，报报每吨1,779.50美元。三个月期镍 下滑1.1%，报每吨8,695美元。(完)

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