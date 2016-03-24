金属期市：期铜因获利回吐下滑，但中国忧虑减弱限制跌幅

* 投资者预计下个月美国将升息

* 中国将发布制造业PMI数据

路透伦敦3月24日 - 铜价周四跌至一周低位，因美元上涨激发了获利回吐，但在世界最大金属消费国--中国发布关键的制造业数据前，对中国需求的一些乐观情绪帮助限制了跌幅。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收跌0.1%，报每吨4,945美元，稍早触及2月15日以来最低的4,886美元。铜价可能录得六周来的最大周度跌幅。

美元走强令以美元计价的商品对非美国公司来说更贵。

美元 兑一篮子主要货币连续第五日上涨，有望录得近一年来最长涨势，因投资者消化美国下个月升息的可能性。

伦敦金属交易所将于本周五和下周一因复活节假期休市。

许多分析师预计，中国政府和央行将采取进一步刺激措施以提振经济增长，许多举措将是针对工业行业的。

将于4月1日发布的制造业采购经理人调查结果，特别是针对他们订单数的调查结果，将提供何时推出这些举措的线索。

三个月期铝 收跌0.3%,报1,475.5美元，稍早触及两个月低位1,475美元，期锌 急跌2.3%，报1,794美元。

期铅 下跌0.8%，报每吨1,764.50美元，期锡 下跌0.2%，报17,300美元，期镍 下跌0.5%，报8,650美元。(完)

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