金属期市：期铜因获利回吐下滑，但中国忧虑减弱限制跌幅

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
* 投资者预计下个月美国将升息
* 中国将发布制造业PMI数据
路透伦敦3月24日 - 铜价周四跌至一周低位，因美元上涨激发了获利回吐，但在世界最大金属消费国--中国发布关键的制造业数据前，对中国需求的一些乐观情绪帮助限制了跌幅。
伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收跌0.1%，报每吨4,945美元，稍早触及2月15日以来最低的4,886美元。铜价可能录得六周来的最大周度跌幅。
美元走强令以美元计价的商品对非美国公司来说更贵。
美元 兑一篮子主要货币连续第五日上涨，有望录得近一年来最长涨势，因投资者消化美国下个月升息的可能性。
伦敦金属交易所将于本周五和下周一因复活节假期休市。
许多分析师预计，中国政府和央行将采取进一步刺激措施以提振经济增长，许多举措将是针对工业行业的。
将于4月1日发布的制造业采购经理人调查结果，特别是针对他们订单数的调查结果，将提供何时推出这些举措的线索。
三个月期铝 收跌0.3%,报1,475.5美元，稍早触及两个月低位1,475美元，期锌 急跌2.3%，报1,794美元。
期铅 下跌0.8%，报每吨1,764.50美元，期锡 下跌0.2%，报17,300美元，期镍 下跌0.5%，报8,650美元。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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