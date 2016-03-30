金属期市：期铜下跌，因投资人仍担心全球经济成长及中国需求

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月19日
--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。
* 铜价徘徊在3月11日低点附近
* 金属市场投资人在季末轧平仓位
* 关注周五中国PMI和美国就业数据
路透伦敦3月30日 - 期铜周三下滑，因投资人持续担心全球经济成长和最大消费国－中国的需求，但投资人对美国升息的预期降温，令美元走软，缓和了期铜的跌势。
其他工业金属表现不一，交易商权衡美元走软以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对全球经济成长前景不明朗的评估。美元走软对以美元计价的商品有利。
叶伦表示，美联储在升息问题上应谨慎行事，指出低油价和对中国经济的忧虑威胁到美国经济。
伦敦金属交易所三个月期铜 收低0.4%，报每吨4,872.50美元，盘中触及3月11日来的低点4,850美元，日高为4,930美元。
分析师表示，交投震荡，因投资人在季末轧平仓位。
期铜本季迄今大涨了约12%，因对中国楼市的乐观情绪升温。
LME实货库存下滑，铜价获得有限的支撑。今年迄今LME铜库存减少约38%，至14.5275万吨，但减少的库存多数是被转移到了上海期货交易所监控的仓库。
3月上海保税区铜库存增加了10万吨，上海铜库存今年迄今猛增一倍，在3月稍早升至略低于40万吨的水准，之后在上周下降。
周五中国将公布采购经理人(PMI)数据，投资人将从中判断中国经济的状况。
期锌 表现最好，收高0.9%，报每吨1,797.50美元。
三个月期铝 上涨0.5%，收报每吨1,496美元，期铅 下滑0.3%，报1,735美元。期锡 升0.4%，报16,875美元，期镍 回落0.2%，报8,430美元。(完)
--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0629 1.0630 -0.01 +1.10 1.0513 美元/日圆 114.63 114.65 -0.02 -1.92 116.87 欧元/日圆 121.88 121.85 +0.02 -1.02 123.14 美元/瑞郎 1.0069 1.0070 -0.01 -1.07 1.0178 英镑/美元 1.2261 1.2257 +0.03 -0.61 1.2336 美元/加元 1.3259 1.3269 -0.08 -1.27 1.3430 美元/离岸人民币 6.8375 6.8380 -0.01 -1.94 6.9726 澳元/美元 0.75
--停牌筹划控股权转让的英力特接到控股股东通知，经专家组评审，确定宁夏天元锰业有限公司为拟受让方，受让方是全球的电解金属锰生产企业。