金属期市：期铜下跌，因投资人仍担心全球经济成长及中国需求

* 铜价徘徊在3月11日低点附近

* 金属市场投资人在季末轧平仓位

* 关注周五中国PMI和美国就业数据

路透伦敦3月30日 - 期铜周三下滑，因投资人持续担心全球经济成长和最大消费国－中国的需求，但投资人对美国升息的预期降温，令美元走软，缓和了期铜的跌势。

其他工业金属表现不一，交易商权衡美元走软以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对全球经济成长前景不明朗的评估。美元走软对以美元计价的商品有利。

叶伦表示，美联储在升息问题上应谨慎行事，指出低油价和对中国经济的忧虑威胁到美国经济。

伦敦金属交易所三个月期铜 收低0.4%，报每吨4,872.50美元，盘中触及3月11日来的低点4,850美元，日高为4,930美元。

分析师表示，交投震荡，因投资人在季末轧平仓位。

期铜本季迄今大涨了约12%，因对中国楼市的乐观情绪升温。

LME实货库存下滑，铜价获得有限的支撑。今年迄今LME铜库存减少约38%，至14.5275万吨，但减少的库存多数是被转移到了上海期货交易所监控的仓库。

3月上海保税区铜库存增加了10万吨，上海铜库存今年迄今猛增一倍，在3月稍早升至略低于40万吨的水准，之后在上周下降。

周五中国将公布采购经理人(PMI)数据，投资人将从中判断中国经济的状况。

期锌 表现最好，收高0.9%，报每吨1,797.50美元。