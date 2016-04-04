金属期市：期铜连跌七日至一个月低点，因担心中国需求

* 期铜连跌七日至一个月低点

* 期镍跌至六周低点，因库存居高不下

* 中国市场因公众假期休市

路透伦敦4月4日 - 期铜周一触及一个月低点，期镍跌至六周低点，因投资人对中国经济成长和金属需求的忧虑挥之不去，遂缩减多头仓位。

分析师表示，自1月中至3月中，期铜上涨了近20%，但这并没有受到经济状况或供需基本面的全面支撑。

“中国宏观经济数据略有改善，但市场仍有感觉至3月中的升势有些过度。”花旗分析师David Wilson称。

“但问题是，随着中国宏观经济数据略有改善以及美元小幅走软，你是否真的希望作空商品呢？可能不会。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 连跌七个交易日，盘中一度挫至3月3日来最低的4,757.50美元，之后缩减跌幅，收盘报4,760.50美元，下挫1.5%。

期铜自3月中触及四个月高位5,131美元后已经大跌超过6%。

上海期货交易所周一因清明节假期休市一天。

周五公布的数据证实，对冲基金和基金经理人在截至3月29日该周已经缩减了在纽约商品期货交易所(COMEX)市场的铜净多头仓位。

三个月期铝 收平，报每吨1,536美元。

期镍 收高0.6%，报8,370美元，盘中跌至2月17日来最低的8,245美元。

LME镍库存小涨，凸显镍供应过剩。