金属期市：期铜连跌七日至一个月低点，因担心中国需求

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初平盘附近游走，观望午间公债标售
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。
* 期铜连跌七日至一个月低点
* 期镍跌至六周低点，因库存居高不下
* 中国市场因公众假期休市
路透伦敦4月4日 - 期铜周一触及一个月低点，期镍跌至六周低点，因投资人对中国经济成长和金属需求的忧虑挥之不去，遂缩减多头仓位。
分析师表示，自1月中至3月中，期铜上涨了近20%，但这并没有受到经济状况或供需基本面的全面支撑。
“中国宏观经济数据略有改善，但市场仍有感觉至3月中的升势有些过度。”花旗分析师David Wilson称。
“但问题是，随着中国宏观经济数据略有改善以及美元小幅走软，你是否真的希望作空商品呢？可能不会。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 连跌七个交易日，盘中一度挫至3月3日来最低的4,757.50美元，之后缩减跌幅，收盘报4,760.50美元，下挫1.5%。
期铜自3月中触及四个月高位5,131美元后已经大跌超过6%。
上海期货交易所周一因清明节假期休市一天。
周五公布的数据证实，对冲基金和基金经理人在截至3月29日该周已经缩减了在纽约商品期货交易所(COMEX)市场的铜净多头仓位。
三个月期铝 收平，报每吨1,536美元。
期镍 收高0.6%，报8,370美元，盘中跌至2月17日来最低的8,245美元。
LME镍库存小涨，凸显镍供应过剩。
期锌 下挫1%，收报每吨1,854美元。期锡 收跌0.5%，报每吨16,625美元。期铅 大跌1.7%，收报1,718美元。(完)
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。
路透台北1月18日 - 台湾股市周三盘中下跌，追随隔夜美股跌势，国泰金 等金融股也给大盘带来压力。 0230 GMT，台湾加权股价指数 跌0.2%至9,338.14点。 电子类指数 跌0.1%，金融保险类指数 跌0.5%。 国泰金及其竞争对手富邦金 均下跌1.2%。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报
澳元1月迄今已上涨近5%，成为年内表现最好的主要货币之一。 澳元走势较12月末发生大逆转，当时兑美元曾触及七个月低点0.7160。 投资者将密切关注周四将公布的澳洲12月就业数据，以判断澳洲经济状况。 周三数据显示，一项衡量澳洲消费者信心的指数1月几无变动。 澳元兑英镑 持于一周低位。英国首相特雷莎梅首度公布脱欧计划的概略框架后，澳元上交易日下挫1.5%。 新西兰元兑英镑 跌1.3%。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报