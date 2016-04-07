版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 10:41 BJT

金属期市：伦铜企稳，因美联储会议记录谨慎基调使美元受挫

上海期交所期铜 持稳于每吨36,700元人民币(5,668美元)。

德国2016年第一季经济增长料加速，此前数据显示2月工业生产降幅低于预期。

中国3月出口增速有望转正 ，为九个月来首次，同时银行贷款速度可能回升，增添了中国经济可能企稳的迹象。

美国国际贸易委员会(ITC)周三表示，已经对美国铝产业和全球铝贸易发起调查。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/杜明霞；审校 陈宗琦/郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐