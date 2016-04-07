金属期市：伦铜企稳，因美联储会议记录谨慎基调使美元受挫

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
上海期交所期铜 持稳于每吨36,700元人民币(5,668美元)。
德国2016年第一季经济增长料加速，此前数据显示2月工业生产降幅低于预期。
中国3月出口增速有望转正 ，为九个月来首次，同时银行贷款速度可能回升，增添了中国经济可能企稳的迹象。
美国国际贸易委员会(ITC)周三表示，已经对美国铝产业和全球铝贸易发起调查。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/杜明霞；审校 陈宗琦/郑茵)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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