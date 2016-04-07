金属期市：期铜重挫3%至一个月低点，跌破关键支撑位后触发进一步抛售

* 期铜下挫3%至3月来最低的每吨4,641美元

* 中国将释出铜库存－消息人士

* 美国国际贸易委员会启动对美国铝行业及全球铝贸易的调查

路透伦敦4月7日 - 伦铜周四重挫3%跌至一个月低点，因对主要消费国－中国的需求忧虑拖累铜价跌破关键技术支撑位后，涌现进一步抛压。

据四名铜交易员(其中两名来自中国的国营冶炼厂)称，预计未来几个月中国会加大铜出口量，一反往常甚少出口的做法。中国的铜库存目前接近纪录高位，可能即将向国际市场释放其中一部分，由此将震撼全球铜市。

对于铜生产商大量减产，以抵销最大消费国中国需求成长放缓影响、协助市场平衡的一线希望，本周化为了泡影。取而代之的是，铜矿业代表与发言人士已在智利举行的年会达成结论，致力削减成本以便在低价环境求生存将成为主要课题，而且势将持续一段时日。

铜价跌至3月1日来最低的4,641美元，远低于3月触及的四个月高位5,131美元。

“我不知道是否有需求趋势能支撑市场，”花旗分析师David Wilson称，“至3月中的多数升势颇为过度，并没有大量支撑。投资人是时候进行相当大的仓位调整，而不是其他什么。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收挫2.9%，报4,650.50美元。

在铜价跌穿4,770美元后，跌势动能加快，并在跌穿今年升势的50%回档位及铜价2月初高位4,725美元后，卖压进一步加重。铜价收盘水准接近100日移动均线切入位4,662美元。

LME铜库存周四增加3,925吨。

铜价大跌令其他金属的卖压也加重，期锌 收挫3%，报1,754美元。

三个月期铝 收低0.7%，延续前两日跌势。美国国际贸易委员会(ITC)周三称，已启动对美国铝行业及全球铝贸易的调查，分析师称此举旨在阻止中国源源不断地输出铝。