金属期市：期铜重挫3%至一个月低点，跌破关键支撑位后触发进一步抛售

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
* 期铜下挫3%至3月来最低的每吨4,641美元
* 中国将释出铜库存－消息人士
* 美国国际贸易委员会启动对美国铝行业及全球铝贸易的调查
路透伦敦4月7日 - 伦铜周四重挫3%跌至一个月低点，因对主要消费国－中国的需求忧虑拖累铜价跌破关键技术支撑位后，涌现进一步抛压。
据四名铜交易员(其中两名来自中国的国营冶炼厂)称，预计未来几个月中国会加大铜出口量，一反往常甚少出口的做法。中国的铜库存目前接近纪录高位，可能即将向国际市场释放其中一部分，由此将震撼全球铜市。
对于铜生产商大量减产，以抵销最大消费国中国需求成长放缓影响、协助市场平衡的一线希望，本周化为了泡影。取而代之的是，铜矿业代表与发言人士已在智利举行的年会达成结论，致力削减成本以便在低价环境求生存将成为主要课题，而且势将持续一段时日。
铜价跌至3月1日来最低的4,641美元，远低于3月触及的四个月高位5,131美元。
“我不知道是否有需求趋势能支撑市场，”花旗分析师David Wilson称，“至3月中的多数升势颇为过度，并没有大量支撑。投资人是时候进行相当大的仓位调整，而不是其他什么。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收挫2.9%，报4,650.50美元。
在铜价跌穿4,770美元后，跌势动能加快，并在跌穿今年升势的50%回档位及铜价2月初高位4,725美元后，卖压进一步加重。铜价收盘水准接近100日移动均线切入位4,662美元。
LME铜库存周四增加3,925吨。
铜价大跌令其他金属的卖压也加重，期锌 收挫3%，报1,754美元。
三个月期铝 收低0.7%，延续前两日跌势。美国国际贸易委员会(ITC)周三称，已启动对美国铝行业及全球铝贸易的调查，分析师称此举旨在阻止中国源源不断地输出铝。
期镍 下滑2.3%，报8,390美元。(完)
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5