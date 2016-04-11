金属期市：期铜上涨，受中国数据支撑

日本经济：内阁官房长官菅义伟称，汇市稳定非常重要
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
路透伦敦4月11日 - 期铜周一上涨，从上周触及的六周低位反弹，因美元指数下滑，此前中国发布良好通胀数据，助燃了中国政府可能推出进一步刺激货币政策的预期。
美元兑一篮子六种主要货币回吐微弱涨幅，下跌0.3%，稍早兑日圆曾跌至17个月低位。
全球最大铜消费国--中国的数据显示，3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比下跌4.3%，为2015年1月来的最小降幅；路透调查预估中值为-4.6%。3月居民消费价格指数(CPI) 同比上涨2.3%，持平于上月，低于路透调查预估中值2.5%。
经济学家普遍认为，稳定在约2%的居民消费价格涨幅不会阻止央行进一步放宽政策。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨0.3%，报每吨4,664美元，上周下跌3.8%，为1月第一周以来最大周度跌幅。
分析师称，期铜上周触及2月26日以来最低的4,631美元，但近月合约市场供应收紧帮助收复一些失地。
“铜仍然相对比较紧张，”Standard Bank分析师Leon Westgate称。“经济基本面情况有所改善，加上近月合约供应趋紧，帮助铜价进行盘整。”
上海期货交易所上周期铜库存减少，但伦敦金属交易商(LME)在亚洲的库存增加，特别是在新加坡和韩国的库存增加。LME注册期铜库存周一再次上涨，增加了1,675吨。
上周五发布的政府数据显示，对冲基金和货币经理在截至4月5日当周将纽约商品交易所(COMEX)期铜合约看涨头寸大幅减少至五周低位。
LME期铝 收跌0.8%，报每吨1,508.50美元，期锌 收涨0.3%，报每吨1,753美元，期镍 上涨0.1%，报每吨8,555美元，期铅 下跌0.6%，报每吨1,697美元，期锡 下滑0.7%，报每吨16,725美元。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
“在开盘快速上升之后，一个上午金价都遭遇获利了结以及生产商的卖盘，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。
* 指标五年券106/2殖利率反弹，获利了结卖压出笼 * 市场猜测证券商已在初级市场大量回补 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.79-0.83% 路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周三弹升。交易员表示，今 日午间标债结果虽略微优于预期，但市场猜测空单在初级已回补，获利了结卖压出笼，106/2期殖利率反弹收 升。 他们表示，今日标售的结果虽不差，但是市场猜测证券商得标比重达到四成以上，多半是空头回补的买盘 ，殖利率下行空间无多，之后获利了结卖压出笼，殖利率回弹至0.80%之上。 〞多头获利了结卖压出来，尾盘的时候美债东京盘小弹一下，〞一位大型证券商交易员说。 央行稍早公布，财政部委托标售的五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得 标比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 〞空单都(在初级市场)补了吧? 证券商标了很多。〞一位票券商交易员说。