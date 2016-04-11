版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 00:41 BJT

金属期市：期铜上涨，受中国数据支撑

路透伦敦4月11日 - 期铜周一上涨，从上周触及的六周低位反弹，因美元指数下滑，此前中国发布良好通胀数据，助燃了中国政府可能推出进一步刺激货币政策的预期。

美元兑一篮子六种主要货币回吐微弱涨幅，下跌0.3%，稍早兑日圆曾跌至17个月低位。

全球最大铜消费国--中国的数据显示，3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比下跌4.3%，为2015年1月来的最小降幅；路透调查预估中值为-4.6%。3月居民消费价格指数(CPI) 同比上涨2.3%，持平于上月，低于路透调查预估中值2.5%。

经济学家普遍认为，稳定在约2%的居民消费价格涨幅不会阻止央行进一步放宽政策。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨0.3%，报每吨4,664美元，上周下跌3.8%，为1月第一周以来最大周度跌幅。

分析师称，期铜上周触及2月26日以来最低的4,631美元，但近月合约市场供应收紧帮助收复一些失地。

“铜仍然相对比较紧张，”Standard Bank分析师Leon Westgate称。“经济基本面情况有所改善，加上近月合约供应趋紧，帮助铜价进行盘整。”

上海期货交易所上周期铜库存减少，但伦敦金属交易商(LME)在亚洲的库存增加，特别是在新加坡和韩国的库存增加。LME注册期铜库存周一再次上涨，增加了1,675吨。

上周五发布的政府数据显示，对冲基金和货币经理在截至4月5日当周将纽约商品交易所(COMEX)期铜合约看涨头寸大幅减少至五周低位。

LME期铝 收跌0.8%，报每吨1,508.50美元，期锌 收涨0.3%，报每吨1,753美元，期镍 上涨0.1%，报每吨8,555美元，期铅 下跌0.6%，报每吨1,697美元，期锡 下滑0.7%，报每吨16,725美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐