金属期市：期镍触及三周高位，期铜跟随油价升势

* 镍价将在每吨8,000-9,000美元区间交投－Triland

* 中国2月铝产量下滑－IAI

路透伦敦4月12日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍价格周二升至逾三周高位，其他金属也走强，受油价大涨及矿场减产开始抑制供应过剩的希望带动。

在有消息称主要产油国俄罗斯和沙特就冻产达成一致后，油价触及五个月新高。

“如果油价保持升势，通胀风险就越来越大，铜价很难出现下滑。”Amalgamated Metal Trading亚太部门主管Richard Fu表示。

尽管美元走强，兑一篮子货币从逾七个月低点反弹，但金属价格仍扩大涨幅。

投资人在等待矿业集团即将公布的报告，可能显示出停产和关闭矿场对整体产量水准的影响。

三个月期镍 大涨3.6%，报8,860美元，盘中触及3月18日来最高的8,890美元。

主要用于生产不锈钢的镍价格去年重挫超过40%，令生产商百上加斤。

经纪公司Triland在报告中表示，没有迹象显示镍价将突破8,000-9,000美元区间，如果价格升穿9,000美元，生产商准备逢高出货。

三个月期锌 劲扬4%，收报1,883美元，LME锌库存减少6,025吨或1.4%，为2007年9月来最大单日降幅。

自2月18日，LME锌库存已经下降了16%，市场感觉到了矿场关闭的影响。

LME三个月期铜 攀升2.2%，报4,765美元，从七周低点回升，因令人鼓舞的中国经济信号，抵消了季节性需求即将放缓的影响。

中国财政部副部长史耀斌周二称，中国新的税费改革将在5月1日起实施，这将支撑经济，并加速结构性调整，淡化有关这可能刺激房地产炒作的疑虑。

三个月期铝 收高1.7%，报1,534美元。国际铝业协会(IAI)数据显示，中国2月铝产量从1月的248万吨降至207万吨。

三个月期锡 收高0.2%，报16,750美元，三个月期铅 升1.7%，报1,725美元。(完)

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