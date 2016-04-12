金属期市：期镍触及三周高位，期铜跟随油价升势

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
* 镍价将在每吨8,000-9,000美元区间交投－Triland
* 中国2月铝产量下滑－IAI
路透伦敦4月12日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍价格周二升至逾三周高位，其他金属也走强，受油价大涨及矿场减产开始抑制供应过剩的希望带动。
在有消息称主要产油国俄罗斯和沙特就冻产达成一致后，油价触及五个月新高。
“如果油价保持升势，通胀风险就越来越大，铜价很难出现下滑。”Amalgamated Metal Trading亚太部门主管Richard Fu表示。
尽管美元走强，兑一篮子货币从逾七个月低点反弹，但金属价格仍扩大涨幅。
投资人在等待矿业集团即将公布的报告，可能显示出停产和关闭矿场对整体产量水准的影响。
三个月期镍 大涨3.6%，报8,860美元，盘中触及3月18日来最高的8,890美元。
主要用于生产不锈钢的镍价格去年重挫超过40%，令生产商百上加斤。
经纪公司Triland在报告中表示，没有迹象显示镍价将突破8,000-9,000美元区间，如果价格升穿9,000美元，生产商准备逢高出货。
三个月期锌 劲扬4%，收报1,883美元，LME锌库存减少6,025吨或1.4%，为2007年9月来最大单日降幅。
自2月18日，LME锌库存已经下降了16%，市场感觉到了矿场关闭的影响。
LME三个月期铜 攀升2.2%，报4,765美元，从七周低点回升，因令人鼓舞的中国经济信号，抵消了季节性需求即将放缓的影响。
中国财政部副部长史耀斌周二称，中国新的税费改革将在5月1日起实施，这将支撑经济，并加速结构性调整，淡化有关这可能刺激房地产炒作的疑虑。
三个月期铝 收高1.7%，报1,534美元。国际铝业协会(IAI)数据显示，中国2月铝产量从1月的248万吨降至207万吨。
三个月期锡 收高0.2%，报16,750美元，三个月期铅 升1.7%，报1,725美元。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。