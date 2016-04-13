金属期市：期锌触及八个月高位，期铜受中国进口数据提振上涨

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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* 中国3月铜进口比2月猛增35.7%
* 上海期交所锌飙涨5%，因供应忧虑
路透伦敦4月13日 - 周三期锌猛升至八个月高位，其它金属也上涨，此前中国贸易数据提振了世界最大金属消费国的需求前景，促使一些投资者返回商品市场。
交易商表示，期锌和其它工业金属价格上涨产生了滚雪球效应，在升穿关键价位后，激发了投机客基于技术信号的更多买盘。
上涨最初的催化剂是中国数据。数据显示，中国3月出口九个月来首次恢复增长，提供了更多关于世界第二大经济体经济企稳的迹象，这令地区投资者欢欣鼓舞。
“贸易数据非常、非常强，市场方面看，基本面看似企稳，需求方面看，房地产市场也非常支持，”中银国际大宗商品市场策略部主管付晓称。
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 跳涨3%，收于每吨1,887美元，为自去年8月11日以来最高。上海期交所期锌 最大涨幅达到5%。
“基本面上看，锌仍是所有基本金属中最强的，库存下降，供应方面趋紧。我们等了很多年的矿厂关闭，终于开始产生效果了，”付晓称。
期铝 攀升1.6%，收于每吨1,559美元，为3月14日以来最高。铝是伦敦金属交易所今年迄今表现最佳的金属，上涨约3%。
期铜 收涨1.4%，报每吨4,830美元。海关周三发布的数据显示，中国3月铜进口触及纪录高位，第一季进口猛增30%。
但大部分进口都变成了库存，上海期货交易所库存3月连创纪录高位。
期镍 上涨1.4%，报每吨8,985美元，为逾三周最高位。期锡 收高1.8%，报收于两周高位的17,050美元，期铅 上涨1.9%，报收于两周高位的1,758美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 利棣儿)
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