金属期市：期铜下跌，因对中国刺激措施长效性感到疑虑

* 中国工业生产和新增贷款数据优于预期

* 即将召开的产油国会议给市场带来压力

* 美国3月工业产出下跌，表现不如预期

路透伦敦4月15日 - 期铜周五下跌，此前强劲的中国经济数据增加了对中国政府刺激措施可能不可持续的担忧。中国是世界最大金属消费国。市场还关注即将召开的关键的产油国会议。

中国经济增长率为2009年来最慢，但新增贷款激增，帮助工厂活动、投资和家庭支出实现复苏。

“中国的数据还不错，问题是数据太好了，”顾问公司T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。

数据显示，3月新增人民币贷款1.37万亿元(2,112.3亿美元)，是上月贷款额的接近两倍。

“中国政府不能继续依靠这么大的信贷注资，人们认为这是不可持续的，有人预计，人民币将外流，因为人们感到担心，”他称。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘下跌0.5%，报每吨4,807.50美元，前一交易日收盘基本持平。本周期铜价格上涨3.4%，为3月4日该周以来最大单周涨幅。

周末举行的主要产油国会议带来的不确定性也重压市场，该会议旨在控制全球过度生产。

油价在交投清淡中下跌，分析师称，该会议对于快速清除全球供应过剩帮助甚微。

期铝 下跌0.3%，收于1,555.50美元，中国周四同意取消对包括铝在内的一系列产品的出口补贴，这给市场带来不确定性，从而打击了市场。

交易员称，此新规定可能给本已饱和的全球市场带来更多铝和钢产品供应，因生产商抢在政策执行前将多余金属售出，令这一行业的痛苦期延长。

美元 下跌给市场带来一些支撑，此前发布的数据显示，美国3月工业生产跌幅超过预期，消费者信心下降。

期锌 上涨0.3%，收于1,872美元，期铅 收涨0.2%，报1,716美元，期锡 收高0.02%，报17,155美元，期镍 下滑0.8%，收于8,915美元。(完)

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