金属期市：铜价上扬，基金买盘扶助抵消油价下跌造成的拖累

* 对中国数据改善势头能否持续的忧虑浮现

* 供应短缺担忧推动锌价攀升至8月以来最高

* 但锌价面临强劲的费波纳奇阻力位

路透伦敦4月18日 - 期铜周一上扬，逆转稍早跌势，基金因美元走软买入基本金属，扶助抵消了油价和全球股市重挫引发的抛售。

LME指标期铜 收涨0.4%，报每吨4,827美元，稍早触及日低4,758美元。

“今日稍早，铜价下跌的幅度不及油市和股市，这是利多的迹象，”一位铜交易员称。

美元走软使以美元计价的金属价格对于非美国企业而言更便宜。

产油国周末未能达成冻产协议重创油价，并打击投资者对股市的信心。

“在油市急跌的情况下，金属市场表现强劲，”德国商业银行的分析师Eugen Weinberg说，“未来需求增长且供应低迷的状况被确认将有助稳定金属价格。”

智利强降雨促使英美资源集团 以及智利国家铜业公司(Codelco)暂停两个铜矿的生产，这两个矿目前的合计年产能为88万吨。

不过，除非此番停产长期持续，且范围扩大至智利其他地区的铜矿，否则不会对供应造成严重影响。

铜价上周上扬逾3%，因在鼓舞人心的中国工业生产、贷款和投资数据公布后，市场预期需求增长。

但铜市的反应仍然温和，巴克莱将此部分归因于市场担忧，近期中国数据好转只是暂时性的，2015年上半年需求企稳后，下半年需求转弱的情况会重演。

三个月期铝 上扬0.9%，收报每吨1,570美元。三个月期锌 收涨1.9%，报每吨1,894美元，稍早触及8月初以来最高1,917美元。年内迄今累积攀升约18%，因预期供应短缺。

交易商称，一旦升穿1,900美元，对锌市是吉兆，但在1,925美元附近是强大的费波纳奇阻力位，可能需要数次的上探才有可能被突破。

三个月期铅 回落0.1%，收报每吨1,714美元。三个月期锡 下跌0.6%，报每吨17,055美元。

三个月期镍 急升2.6%，报每吨9,150美元，稍早触及逾一个月最高9,150美元。(完)

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