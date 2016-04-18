金属期市：铜价上扬，基金买盘扶助抵消油价下跌造成的拖累

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
* 对中国数据改善势头能否持续的忧虑浮现
* 供应短缺担忧推动锌价攀升至8月以来最高
* 但锌价面临强劲的费波纳奇阻力位
路透伦敦4月18日 - 期铜周一上扬，逆转稍早跌势，基金因美元走软买入基本金属，扶助抵消了油价和全球股市重挫引发的抛售。
LME指标期铜 收涨0.4%，报每吨4,827美元，稍早触及日低4,758美元。
“今日稍早，铜价下跌的幅度不及油市和股市，这是利多的迹象，”一位铜交易员称。
美元走软使以美元计价的金属价格对于非美国企业而言更便宜。
产油国周末未能达成冻产协议重创油价，并打击投资者对股市的信心。
“在油市急跌的情况下，金属市场表现强劲，”德国商业银行的分析师Eugen Weinberg说，“未来需求增长且供应低迷的状况被确认将有助稳定金属价格。”
智利强降雨促使英美资源集团 以及智利国家铜业公司(Codelco)暂停两个铜矿的生产，这两个矿目前的合计年产能为88万吨。
不过，除非此番停产长期持续，且范围扩大至智利其他地区的铜矿，否则不会对供应造成严重影响。
铜价上周上扬逾3%，因在鼓舞人心的中国工业生产、贷款和投资数据公布后，市场预期需求增长。
但铜市的反应仍然温和，巴克莱将此部分归因于市场担忧，近期中国数据好转只是暂时性的，2015年上半年需求企稳后，下半年需求转弱的情况会重演。
三个月期铝 上扬0.9%，收报每吨1,570美元。三个月期锌 收涨1.9%，报每吨1,894美元，稍早触及8月初以来最高1,917美元。年内迄今累积攀升约18%，因预期供应短缺。
交易商称，一旦升穿1,900美元，对锌市是吉兆，但在1,925美元附近是强大的费波纳奇阻力位，可能需要数次的上探才有可能被突破。
三个月期铅 回落0.1%，收报每吨1,714美元。三个月期锡 下跌0.6%，报每吨17,055美元。
三个月期镍 急升2.6%，报每吨9,150美元，稍早触及逾一个月最高9,150美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选