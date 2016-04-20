金属期市：期铝跳升至六个月高位，受对中国经济的乐观情绪和油价反弹带动

* 中国3月原铝日产量增加－IAI

* LME期铜触及四周高位，期锌升至7月来最高

* 铜价目标5,140-5,350美元－咨询公司

路透伦敦4月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周三触及六个月高位，因投资人对中国经济的看法更为乐观，且认为商品价格相对较低，带动了风险意愿。

油价反弹也提振金属市场，扶助期锌升至去年7月来最高，铜价创四周高位。

“基于中国经济有所企稳，且总的来说我们看到风险意愿有些回温，我认为中国将补充一些库存。这肯定会给整体商品市场带来暖意。”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar称。

三个月期铝 攀升2.2%，收报1,622.50美元，为去年10月来最高。

过去一个月，铝价大涨约6%，在LME金属中涨幅居前，因之前生产商减产。但Bhar表示，他对铝价能否进一步上涨持谨慎态度，部分因生产商预计会在1,600美元上方出货。

“我对升势能否持续非常谨慎，特别是因我们得到消息称一些在12月减产的中国冶炼厂目前正在陆续恢复生产。”

国际铝业协会(IAI)周三的数据显示，中国3月原铝日均产量从前月的7.14万吨增加至8.45万吨，总产量从2月的207万吨升至262万吨。

三个月期铜 收涨0.9%，报每吨4,981美元，盘中触及3月23日来最高得到4,985美元，昨日期铜已经大涨2.3%。

“突破4,830-50美元为目标5,140-5,350美元的新短期升势铺路，”咨询公司T-Commodity董事总经理Gianclaudio Torlizzi表示。

在美国公布原油库存增幅逊于预期，抵消了因科威特石油工人结束罢工引发的供应过剩忧虑后，油价反弹，对支撑金属价格也有帮助。

期锌 收涨0.2%，报每吨1,940美元，为去年7月31日来最高。期铅 收升0.6%，报1,771美元的三周高位。