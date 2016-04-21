金属期市：期铜触及四周高位，受助于中国需求增长前景改善

* 期铜自上周初已经上涨约8%

* 期铜下一个主要阻力位为5,130-5,140美元

路透伦敦4月21日 - 期铜周四升至四周高位，受助于中国需求增长前景改善，此前主要金属消费国--中国发布一系列强劲的经济数据。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收涨0.4%，报每吨5,000美元，稍早高见5,065美元。日低则报4,930美元，此前基金在纽约市场开盘后减少了对商品价格上涨的押注。

铜价自上周初以来已经上涨约8%。

中国3月工业生产和投资数据高于预期，第一季房地产销售大涨，出口增长，信贷增幅高于预期，强劲数据给基本金属市场提供了乐观情绪。

“基本金属市场主要驱动因素就是来自中国的积极经济数据，包括房地产市场和信贷增长，”中银国际大宗商品策略部主管付晓称。

“未来数月仍将保持积极人气，尽管夏天动能可能略微放缓，因工业活动通常在夏季放缓，”他称。

铜价突破了位于4,915美元附近的200日移动均线切入位，可能意味着将进一步上涨，一位交易员称，“在达到5,130-5,140美元之前都没有什么大的技术障碍。”

下一个障碍可能是美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周的政策会议，预计将维持利率不变，但所有市场将仔细研究其政策声明，寻找未来利率方向线索。

三个月期铝 涨0.8%，报1,635美元，盘中触及七个月高位的1,646.5美元。

三个月期锌 下跌1.2%，报每吨1,916美元，期铅 涨0.6%，报1,781.5美元，期锡 跌0.3%，报17,150美元，期镍 下滑2.4%，报9,100美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化