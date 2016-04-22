金属期市：期铝触及逾八个月高位，期铜升至一个月最高

* 交易商担心铜价和铝价的走势将出现修正

* LME铝多头仓位为2014年11月来最高

路透伦敦4月22日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周五触及逾八个月最高，期铜触及一个月高位，但许多分析师谨慎地认为，价格升势过度，可能出现下修，因需求仍低迷。

强劲的买盘在欧洲市场午后提振金属价格，因触动了止损盘，且投机商在周四劲升后追涨。周四此间市场上涨，部分是因对主要金属消费国－中国经济复苏的乐观情绪。

但许多分析师表示，潜在供需基本面不支持价格如此的升势。

“升势被夸大，所以我预计短期内将出现回落或修正，因价格上涨主要是因风险意愿增强和投机商买盘，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。

三个月期铝 收高1.1%，报1,653美元，盘中升至去年7月29日来最高的1,667.50美元。

Marex Spectron估计，本周LME市场投机商持有的铝多头仓位已经增至未平仓合约的4.7%，为2014年11月来最多。

油价上涨也支撑金属价格，油价势将连升第三周，尽管供应持续过剩，但市场信心进一步改善。

三个月期铜 扭转亚洲市场跌势，收高0.6%，报5,031美元，盘中触及3月18日来最高的5,091美元。本周期铜大涨近5%，为3月初来最大周度升幅。

期镍 收平，报9,100美元，日高报9,360美元。

三个月期锌 下跌0.4%，报每吨1,909美元，期铅 涨0.5%，报1,791美元，期锡 跳升1.8%，报17,450美元，(完)

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