金属期市：期铝触及逾八个月高位，期铜升至一个月最高

澳洲经济指标总览--1月19日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 交易商担心铜价和铝价的走势将出现修正
* LME铝多头仓位为2014年11月来最高
路透伦敦4月22日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周五触及逾八个月最高，期铜触及一个月高位，但许多分析师谨慎地认为，价格升势过度，可能出现下修，因需求仍低迷。
强劲的买盘在欧洲市场午后提振金属价格，因触动了止损盘，且投机商在周四劲升后追涨。周四此间市场上涨，部分是因对主要金属消费国－中国经济复苏的乐观情绪。
但许多分析师表示，潜在供需基本面不支持价格如此的升势。
“升势被夸大，所以我预计短期内将出现回落或修正，因价格上涨主要是因风险意愿增强和投机商买盘，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。
三个月期铝 收高1.1%，报1,653美元，盘中升至去年7月29日来最高的1,667.50美元。
Marex Spectron估计，本周LME市场投机商持有的铝多头仓位已经增至未平仓合约的4.7%，为2014年11月来最多。
油价上涨也支撑金属价格，油价势将连升第三周，尽管供应持续过剩，但市场信心进一步改善。
三个月期铜 扭转亚洲市场跌势，收高0.6%，报5,031美元，盘中触及3月18日来最高的5,091美元。本周期铜大涨近5%，为3月初来最大周度升幅。
期镍 收平，报9,100美元，日高报9,360美元。
三个月期锌 下跌0.4%，报每吨1,909美元，期铅 涨0.5%，报1,791美元，期锡 跳升1.8%，报17,450美元，(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%