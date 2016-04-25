金属期市：工业金属价格大多下滑，中国需求增长是否已成趋势尚无定论

* 中国需求增长是否形成趋势仍不明朗

* 中国铝炼厂恢复生产的速度较为缓慢

路透伦敦4月25日 - 伦敦金属交易所(LME)工业金属价格周一下滑，因市场对主要消费国－中国需求增长持更为谨慎的态度，但美元走软限制了市场跌幅。

三个月期铜 收低0.7%，报4,998美元，上周五期铜升至逾四周最高的5,091美元。

“（上周触及高位）的升势是在中国新年后、夏季沉闷期前的季节性反弹，还是需求真的开始增长，这仍不明朗，”Julius Baer 分析师Carsten Menke表示。

期铜今年迄今升超过6%，这波升势是受到基金逆转空头仓位押注、中国投资、工业生产、贷款和地产市场数据强劲的带动。

全球铜消费近半靠中国，预计今年全球铜消费量在约2,200万吨。

交易商预计，在本周稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前，市场交投将迟滞。分析师预计美联储将按兵不动。

三个月期铝 升0.1%，报1,655美元，上周五期铝创下1,667.50美元的近九个月高位。

上海期交所主力6月期铝 最高涨至每吨13,075元人民币，是2015年7月2日以来最高点。该合约今日收涨2.5%，报每吨12,885元。

价格上涨令市场对中国铝炼厂将恢复一些被削减的产量的预期升温，但分析师对此表示谨慎。

咨询机构CRU驻北京的分析师Jackie Wang表示，中国铝炼厂在恢复生产方面非常谨慎，担心恢复生产可能会再度打压价格。“另一个原因是，恢复生产在中国要花费时间，可能需要两到三个月，且耗资甚多。”

期镍 收高0.3%，报9,130美元，三个月期锌 下跌1.5%，报每吨1,880美元，期铅 跌1.9%，报1,757美元，期锡 收平，报17,450美元。(完)

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