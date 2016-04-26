金属期市：期铜下滑，因对中国需求的担忧再度浮现

* 分析师预计价格进一步下滑

* 中国实施调升手续费等交易调控令市场承压

* 期镍本月表现出众，但预计不太可能持续

路透伦敦4月26日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二下滑，投资人担心对主要消费国－中国需求增强的预期过于乐观，引发市场抛售，但美元走软扶助支撑价格。

指标三个月期铜 收低0.7%，报每吨4,962美元。

“1月的时候所有人对中国都极为悲观，现在又过于乐观了，”Oxford Economics分析师Dan Smith表示。

“大概下个月，甚至可能是未来几周内，价格就会出现大幅回落。”

1月期铜价格跌至2009年5月来最低的4,318美元。

中国经济改善的迹象带动铜价上周升至逾一个月最高的5,091美元。全球铜消费近半靠中国，预计今年全球铜消费量在约2,200万吨。

不过交易商表示，升势大部分是靠短线投机商和中国的基金。

“大连、上海和郑州交易所已经迅速出台交易调控措施。”摩根士丹利在报告中指出。

“限制交易增加的措施显示中国可能很快会控制加强信贷流动性。再加上很快要到中国的五一劳动节假期，交易活动和商品价格会出现短期回落。”

尽管黑色系商品周二出现调整行情，但为抑制黑色系期货的过热交投，中国期货交易所近期接连窗口指导，大商所本周连两日调升焦煤、焦炭和铁矿石期货手续费标准，其中煤焦手续费更是升至原来的六倍，调整幅度之巨实属罕见。市场人士指出，交易所此类窗口措施可能会给飙涨的黑色系商品交投泼一瓢冷水。

交易商也在等待周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议的结果，预计美联储将维持利率不变，但市场将仔细研读政策声明，以寻找未来利率方向和美元走势的线索。

三个月期铝 收低0.4%，报1,648美元，期铅 跌0.4%，报1,750美元，期锡 跌0.1%，报17,425美元。

三个月期锌 逆市上扬0.9%，报每吨1,896美元，期镍 升0.7%，报9,190美元。

本月期镍大涨约7%，跑赢其他基本金属，但花旗在报告中指出，基本面变化不大，期镍不太可能在今年继续跑赢。(完)

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