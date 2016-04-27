金属期市：期铜跌至一周低点，因中国打击投机挫伤市场人气

* 铜价第二季料呈区间波动－分析师

* 关注美联储1800GMT货币政策声明

路透伦敦4月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三跌至一周低点，连跌第三日，因中国打击投机商的举措挫伤了市场人气，但美元下滑和油价走强支撑了金属市场。

中国交易所周二加大了遏制量价齐升的举措力度，一些分析师认为这样的涨势与大宗商品的基本面形势不符。分析师称，价格大涨主要是由于投机者押注中国基础建设支出将上升，从而提振原材料价格。

“这对冒险意愿不利，在短期内已经影响了基本金属市场。但我们认为基本金属市场不会再出现类似钢铁市场那样的投机活动增加。”渣打集团分析师Nicholas Snowdon表示。

三个月期铜 收低1.2%，报4,904美元，稍早触及4月19日来最低的4,873美元。

上周，因中国前景改善，铜价创一个月高位，从1月触及六年半低点的跌势中反弹。

Snowdon预计，铜价在第二季将陷于近期区间，即上周高位5,091美元至4月低点4,631美元内。

美元走软和油价上涨支撑了金属市场，周三油价升至今年最高水准。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在1800GMT发布货币政策声明，预计将维持利率不变，但投资人会聚焦声明基调。若声明鸽派可能打压美元，支撑美元计价的商品价格。

三个月期铝 收低0.4%，报1,642美元。

全球最大的铝生产商之一的Norsk Hydro 表示，全球原铝市场今年大致均衡，但库存居高不下，限制了铝价上涨的幅度和速度。

三个月期锌 跌0.5%，报每吨1,886美元，期铅 跌0.9%，报1,735美元，期锡 跌1.4%，报17,175美元，盘中触及一周低点16,975美元。期镍 收平，报9,190美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金