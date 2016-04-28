金属期市：期铜受美元下滑带动上涨，市场关注中国需求

路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四上涨，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变后，美元下滑。市场在等待主要消费国－中国需求增强的证明。

三个月期铜 收高0.8%，报4,942美元，多数升幅是在纽约市场开盘后录得的。周三期铜一度跌至一周最低的4,873美元。

本周稍早的跌势部分因中国的交易所采取行动打击投机交易后的负面人气拖累。

三位了解情况的消息人士周四透露，中国监管层已要求三大商品交易所控制大宗商品的日内投机交易，避免交易量和波动率过大。交易所并分别已约谈无产业背景、投机过重的交易大户，要求他们降低仓位并减少交易。

上周，期铜升至5,091美元的逾四周高位，因中国公布的新增贷款、工业生产、投资和地产数据优于预期，带动了对中国消费的乐观情绪。

“市场在等着看是否近期升势有基础。”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson表示。

“基本金属市场升势的最后一部分是受到对中国改善的信心...我们需要看到这带动了基本金属的需求，价格才能继续上涨，铜价才能重返5,000美元之上。”

下周中国将发布制造业采购经理人指数调查，投资人将从中寻找需求的线索。

美元下跌，扶助提振工业金属市场人气。昨日美联储会议声明称，美联储不急于加息，令美元走低，从而使美元计价的金属对非美国企业来说较便宜。

三个月期铝 收高1.3%，报1,664美元。自3月底，期铝大涨逾10%，因取消仓单不断增加，令LME供应可能吃紧。

不过全球铝市场仍供应过剩，目前铝价高涨可能引发中国冶炼厂恢复生产，令这一问题恶化。

三个月期锌 升1.4%，报每吨1,912美元，期铅 涨0.9%，报1,751美元，期锡 跌0.5%，报17,090美元，期镍 大涨1.1%，报9,290美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金