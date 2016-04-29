金属期市：期铝触及九个月高位，受美元疲弱提振

* 投机商推高铝价，消费者保持观望

* 美元指数跌至去年8月来最低

* 美国3月通胀几无上涨，令升息可能性降低

* 关注中国5月1日0100GMT将出炉的官方制造业PMI

路透伦敦4月29日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周五触及九个月高位，因美元下滑带动投机商推高铝价，但分析师担心铝价可能回落。

在中国发布新的经济数据前，期铜等其他工业金属也攀升。投资人寄望中国的数据将证实经济复苏动能增加。

“期铝市场，本周只有来自商品交易顾问(CTA)的买盘，还是没有消费者活动，消费者没有在追涨。”花旗分析师David Wilson称。

商品交易顾问(CTA)基本上运作的是投机基金，交易决定通常是基于动能和其他技术性因素。

“期铝进入超买区域，鉴于出现大量生产商对冲且预计之后会有更多。显而易见，铝价看来过高。”Wilson还表示。

三个月期铝 收高0.8%，报1,678美元，为去年7月来最高，4月期铝大涨10.3%，为2012年9月来最大月度升幅。

尽管铝库存高企，但约半数库存都被锁定在融资交易内，市场上可获得的铝降低。

美国公布的数据显示，3月通胀几无上升后，美元指数连跌第五个交易日，至八个月低点，这也支撑工业金属价格。

对主要金属消费国中国经济的看法更为乐观，也提振商品。

中国4月官方制造业活动数据将在5月1日出炉，根据路透调查，分析师预计将显示小幅扩张，令投资人对中国经济成长长期放缓正在缓和的希望增加。

三个月期铜 大涨2.2%，报5,051美元，本月劲升4.2%，为去年4月来最大升幅。

期镍 大涨1.7%，报9,445美元，4月劲升11%，也是去年4月来最大月度升幅。

期铅 升3.1%，报1,805美元，三个月期锌 升1.4%，报每吨1,938.50美元，期锡 涨0.7%，报17,220美元。(完)

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