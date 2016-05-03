金属期市：期铜下挫2.6%，因中国制造业数据不佳及美元上涨

* 铝价上涨可能引发中国炼厂恢复生产

* 中国暂停公布一些商品产出数据

* 关注美国汽车销售数据

路透伦敦5月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二下滑，因基金获利了结，且中国公布的制造业数据打压信心，但对中国需求增强的预期扶助支撑铜价。

三个月期铜 收挫2.6%，报4,921美元，上月期铜大涨逾4%，自1月以来已经升约15%。

交易商表示，纽约市场开盘后，油价下挫和美元上涨也拖累铜价跌至日低4,897.50美元。

财新中国4月制造业PMI小幅回落至49.4，表明工业复苏基础依然疲弱，经济还在筑底过程中。对经济企稳的可持续性还需观察，二季度增速可能进一步放缓。

“之前的升势导致一些多头结清仓位，”澳新银行分析师Daniel Hynes表示，周一美国公布的制造业数据趋弱已经令市场“蒙上阴影”。

“不过今年迄今市场的升势更多是因投资人调整仓位和美元走软，有迹象显示中国基本面正在改善。”

三个月期铝 跌2.6%，报1,634美元，但期铝在4月劲升了约10%，目前在去年7月来最高水准附近交投。

铝价走强部分是因中国冶炼厂在12月决定关闭产能，之后有六家冶炼厂计划组建合资企业，可能储备高达100万吨铝。

“中国减产规模是史无前例的，这成为主要支撑因素，”Oxford Economics分析师Dan Smith表示，“当然也有因价格上涨而恢复生产的风险。”

市场也在关注中国决定暂停公布一些基本金属产出数据，因要打击政府官员非法出售统计数据。

三个月期锌 跌2.1%，报每吨1,897美元，期铅 下滑2.2%，报1,765.5美元，期锡 涨0.3%，报17,270美元，期镍 涨0.8%，报9,520美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金