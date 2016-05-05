金属期市：期铜跌至近三周最低，因美元上涨

* 收在200日移动均线之下重创铜价

* 钢筋和铁矿石下滑拖累镍价走低

路透伦敦5月5日 - 铜价周四跌至近三周最低水平，因美元走强重压铜价。跌穿关键技术支撑位，以及对需求的担忧增加了铜价的下行压力。

中国周二发布的数据显示，4月工厂活动连续第14个月萎缩，这打击了对金属需求的乐观情绪。

路透调查的分析师预计，未来数周将发布的更多数据将显示，中国经济活动继3月表现强劲后在4月放缓。

三个月期铜 收跌1.7%，报每吨4,786美元，盘中低见4,775美元。

“铜价呈下行走势，因来自中国的消息恶化，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

“制造业明显放缓，还有一些令人失望的数据，铜价在过去一天左右的时间里跌穿200日移动均线，所以出现了一些技术性卖盘，让宏观面已经偏空的市场雪上加霜，”他称。

美元跳涨给金属价格带来压力，美元上涨令以美元计价的商品对非美元持有者来说更贵。

交易员在等待周五发布的美国4月非农就业数据，以寻找美国联邦储备理事会(FED/美联储)进一步升息的线索。

中国钢和铁矿石期货周四连续第三日下挫，此前中国的交易所实施限制，以平息引发3月价格疯涨的投机行为，拖累期镍的表现。镍是生产不锈钢的原材料。

期镍 收跌4.5%，报每吨9,020美元。在电子交易平台触及两周低位的8,985美元，因担心市场供应过剩。

期锌 下挫1.4%，报每吨1,861美元，期铅 下滑1.6%，报1,735美元。

期铝 降1.5%，报1,608.5美元。期锡 小跌0.3%，报17,350美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化